Названа самая популярная у россиян марка автомобиля

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Исследование «Рольф» показало, что большинство россиян предпочли авто марки Lada.
Среди подержанный автомобилей наиболее популярными у граждан оказались Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris.
А у петербуржцев среди новых авто пользуются успехом Haval Jolion, Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro Max. Что касается машин с пробегом, то здесь лидирующие позиции занимают Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio.
До этого автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о возможном закрытии АвтоВАЗа из-за долгов, обрисовав возможный сценарий судьбы завода.
Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
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«Среди москвичей и жителей Московской агломерации наибольшую популярность в сегменте новых автомобилей заняла модель Haval Jolion с 8,4 тыс. продажами, второе место жители столицы отдали Geely Monjaro, а на третьем месте оказалась Lada Granta», — приводит Газета.ру исследование аналитиков.
А у петербуржцев среди новых авто пользуются успехом Haval Jolion, Lada Granta и Chery Tiggo 7 Pro Max. Что касается машин с пробегом, то здесь лидирующие позиции занимают Ford Focus, Volkswagen Polo, Kia Rio.
До этого автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о возможном закрытии АвтоВАЗа из-за долгов, обрисовав возможный сценарий судьбы завода.
«Это может быть типичный путь: завод обанкротят, а затем продадут остатки активов новым владельцам, которые организуют производство на прежней базе. В итоге снова возникнет завод, но уже под новым управлением», — допустил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
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Мелисса Тимофеева