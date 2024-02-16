В Рузе на земле за 1 рубль построили завод по производству газобетонных блоков

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Завода по производству газобетонных блоков построили в городском округе Руза, участок для строительства был предоставлен инвестору по льготной программе «Земля за 1 рубль» в рамках развития импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить работы на заводе «М-Блок» планируется во втором квартале текущего года. Здесь появится около 20 рабочих мест для жителей округа. Инвестиции в проект составили 20 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.На новом заводе будут выпускать газобетонные блоки для возведения стен и перегородок, а также другие изделия из газобетона.
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