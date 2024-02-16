В Дубне заработало производство тестов для выявления туберкулёза

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Созданный в России тест для выявления заболевания туберкулёзом начали производить на предприятии компании-разработчика «Элтех» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«В год планируется выпускать 300 тысяч тестов, при этом имеется потенциальная возможность увеличить производство в два раза. В проект было инвестировано 70 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.В набор для теста входит вакуумная пробирка для забора крови испытуемого, где содержатся стимуляторы реакции — синтетические фрагменты белка, аналогичного туберкулёзной бактерии, а также комплект реагентов.
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