Подмосковье заняло второе место по объёму поддержки индустрии моды

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлия Андросова
Московская область заняла второе место по объёму финансовой поддержки индустрии моды, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Представители МСП региона, производящие одежду, ткани и изделия из кожи, привлекли в 2023 году на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 4,26 млрд рублей.
«Лидерами по объёму привлеченного финансирования стали Москва (7,16 млрд рублей), Московская (4,26 млрд рублей), Ивановская области (3,9 млрд), Санкт-Петербург (1,85 млрд) и Свердловская область (1,44 млрд). Всего российские МСП-производители привлекли в прошлом году благодаря нацпроекту 35,9 млрд рублей», – уточняется в сообщении.Суммарно российские МСП-производители привлекли в прошлом году 35,9 млрд рублей. Прирост объёма финансовой поддержки по сравнению с 2022-м в стране составил 44%. По отношению к досанкционному 2021 году запрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза.
«Помимо финансовой поддержки, включающей инвесткредиты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования, предприниматели могут получить помощь в сбыте продукции через специальный проект «МСП шьёт». Он создан для поддержки отечественных брендов», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Предприниматели Московской области могут воспользоваться как федеральной, так и региональной поддержкой.
«Субъекты МСП могут получить субсидию для бизнеса, работающего по франшизе. Размер поддержки – до 1 млн рублей и до 50% затрат. Также предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Максимальная субсидия – 500 тысяч рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Кроме того, можно воспользоваться льготными кредитами Московского областного фонда микрофинансирования. В фонде работают 13 программ, в рамках которых доступны займы до 5 млн рублей на срок до 3 лет.
Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в онлайн-режим.
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Лора Луганская