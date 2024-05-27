Московская область приобретёт в Узбекистане автобусы среднего класса

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылёв
Подмосковье приобретёт в Самаркандской области автобусы среднего класса. Об этом на заседании Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы начали сотрудничество по приобретению в Самаркандской области для наших нужд в опытную эксплуатацию автобусов среднего класса. Это дополнительно к тому, что мы производим в Московской области», – сказал глава региона.Говоря об уже работающих совместных проектах в сфере транспорта, Воробьёв напомнил, что мытищинское предприятие «Метровагонмаш» поставляет вагоны для Ташкентского метро.
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Лора Луганская