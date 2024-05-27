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Московская область приобретёт в Узбекистане автобусы среднего класса

27 мая 2024, 18:49
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылёв

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылёв

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Подмосковье приобретёт в Самаркандской области автобусы среднего класса. Об этом на заседании Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


«Мы начали сотрудничество по приобретению в Самаркандской области для наших нужд в опытную эксплуатацию автобусов среднего класса. Это дополнительно к тому, что мы производим в Московской области», – сказал глава региона.
Говоря об уже работающих совместных проектах в сфере транспорта, Воробьёв напомнил, что мытищинское предприятие «Метровагонмаш» поставляет вагоны для Ташкентского метро.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#автобусы
#узбекистан
В Подмосковье планируют создать промышленный парк с Джизакской областью Узбекистана
27 мая 2024, 19:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области планируют реализовать с Джизакской областью Узбекистана совместный проект по созданию промышленного парка. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, выступая на открытии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.
«Что касается планируемых совместных проектов, то вчера мы имели возможность обсудить с премьер-министром Узбекистана перспективы работы с нашими регионами. Есть успешный опыт взаимодействия и интеграции в промышленных парках. В частности, такой опыт реализован с Татарстаном. Мы с Джизакской областью Узбекистана собираемся открыть для начала совместные предприятия. Ну и дальше будем анализировать возможности дальнейшей интеграции», – поделился планами Воробьёв.
Ещё одна важная тема – подготовка профессиональных кадров по важным для Подмосковья специальностям, продолжил губернатор.
«Это ткачихи, каменщики, водители, сварщики. Джизакская область – это территория с самой высокой плотностью населения. И есть опыт, который позволяет готовить кадры, в том числе и для нашей потребности, потребности России и Московской области, в частности», – отметил губернатор.
Ранее Воробьёв глава Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#экономика
#узбекистан
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Маркетолог Ажимов предрёк рост потребления мяса в РФ
27 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/sergeyryzhov

Директор по маркетингу «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» Андрей Ажимов заявил, что в этом году потребление россиянами мяса составит 83 кг на человека в год, что превысит прошлогодние показатели на 2,3 кг.
«Такие показатели свойственны уровню развитых богатых стран, так как обычно среднемировое потребление составляет около 43 кг. Рост потребления мяса будет связан с увеличением ресурсов ресурсы внутреннего рынка колбасных и мясных изделий. В 2024 году они вырастут примерно на 2-3%», — пояснил в беседе с Газета.ру Ажимов.

Один из факторов, способствующих подобным процессам, является увеличение собственного производства в РФ, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что за 10 лет потребление шоколадных изделий в России выросло на 30%, до 5,9 кг на человека в 2023 году.

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#мясо
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Подмосковье будет сотрудничать с Андижанской областью Узбекистана в сфере инвестиций
27 мая 2024, 16:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область и Андижанская область Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций. Церемония прошла перед открытием Совета регионов двух стран в Ташкенте, в котором участвуют главы двух государств.
Подписи под документом поставили губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Они обменялись папками в присутствии первого зампреда правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

Стороны будут сотрудничать по направлениям, представляющим взаимный интерес, налаживать деловые связи, проводить совместные консультации, семинары, конференции и другие мероприятия, обмениваться информацией.
«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселённой в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. Наш проект «лайт индастриал» и промышленная ипотека, которая поддержана президентом, дают очень заметный эффект. Вчера мы обсуждали дальнейшую интеграцию с премьером Узбекистана», – сказал Воробьёв.
Губернатор рассказал, что не раз бывал в таких городах Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара и Фергана.
«А вот в Андижане, признаться, не был. Обязательно собираюсь туда поехать. Эта территория, расположенная близко к Китаю, и представляет интерес для взаимного сотрудничества», – отметил губернатор.
На прошлой неделе Воробьёв и Абдурахманов провели переговоры в подмосковном Красногорске. Они обсудили развитие особых экономических зон и индустриальных парков, привлечение инвестиций, расширение экспорта и импорта, изучение лучших практик.

Партнёров из Узбекистана особенно заинтересовал подмосковный опыт «лайт индастриал» и возможность реализации проектов в ОЭЗ «Дубна». Делегация республики посетила индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском и Особую экономическую зону «Дубна». Подмосковье и Андижанская область намерены привлекать резидентов для работы друг у друга.

Ещё одно ключевое направление совместной работы – логистика.
«Экономические взаимоотношения невозможны без чётко выстроенной логистики. В Подмосковье действуют три крупных «сухих порта», из которых осуществляется доставка контейнерами. Реализуется масштабный проект Китая, Казахстана и России. Сейчас здесь, в Ташкенте, положено начало работе, в том числе, и на Узбекистан», – добавил Андрей Воробьёв.
Он отметил также, что есть большой запрос на экспорт сельхозпродукции – страна богата фруктами, ягодами, продуктами их переработки. Поэтому существует взаимный интерес к сотрудничеству.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#узбекистан
#инвестиции
#экономика
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Подмосковье подпишет соглашение с Андижанской областью Узбекистана о работе в ОЭЗ «Дубна»
27 мая 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область подпишет с Андижанской областью Узбекистана соглашение об обмене опытом по работе в ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью – самой густонаселённой в Узбекистане. Хотим обменяться опытом работы в Особой экономической зоне «Дубна». Наш проект «лайт индастриал» и промышленная ипотека, которые поддержаны президентом, дают очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали с премьер-министром Узбекистана дальнейшую интеграцию», – отметил Воробьёв.
Объекты «лайт индастриал» (light industrial) – помещения для размещения лёгких производств, офиса и шоурума, а также хранения в едином пространстве. В отличие от обычного склада, блоки небольшие – от 500 кв. м.

Воробьёв также рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в науке.
«Есть президентский проект, поддержанный в 2011 году, о ядерных исследованиях в Дубне. В нём участвуют 18 стран. 13 учёных из Узбекистана тоже принимают участие. Университет «Дубна» и Университет Академии наук Узбекистана находятся в очень активной коммуникации, взаимодействуют по ядерной медицине и по облачным вычислениям», – сказал губернатор.
Президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья.

В воскресенье Андрей Воробьёв встретился с премьером Абдуллой Ариповым. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#узбекистан
#экономика
#наука
#оэз «дубна»
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Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в химпроизводстве и вагоностроении
27 мая 2024, 15:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область и Узбекистан успешно взаимодействуют в сферах химического производства и вагоностроения. Об этом рассказал в Узбекистане губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Есть бизнесы, производства, которые успешно работают, взаимодействует. Есть два самых ярких примера. Первый – это «Щёлково Агрохим». В Самарканде построен мощный завод по производству защиты растений, пестицидов. Он не просто построен – заключён договор с Самаркандской сельхозакадемией об обучении всем тем новациям, которые в этом направлении очень важны. Второе – это «Метровагонмаш». В Ташкенте очень красивое метро. Вагоны поставляются из наших Мытищ, в том числе в этом году. Это проекты, которые уже реализуются», – отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте, в частности, состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья.

В воскресенье Андрей Воробьёв встретился с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#узбекистан
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье работают более 456 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса
27 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает второе место среди регионов России по числу предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня их количество составляет более 456 тыс. и продолжает расти, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе постоянно увеличивается. По итогам 2022 года этот показатель вырос на 22 тыс., по результатам 2023-го – более чем на 28 тыс. Только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано 17 тыс. компаний малого и среднего бизнеса», – уточнила Зиновьева.
По её словам, самый заметный рост отмечен в оптовой и розничной торговле, перевозках, строительстве и сфере ремонта. Зампред напомнила, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье создан центр «Мой бизнес», оказывающий поддержку деловым людям.

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#подмосковье
#экономика
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Глава ВТБ не увидел повода для повышения ключевой ставки
27 мая 2024, 11:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит причин для повышения ключевой ставки Центробанком, хотя не может предсказать, какое решение примет совет директоров.
Костин в интервью изданию «Фонтанка» пошутил, что в совете директоров много женщин, у которых может быть своя логика. Серьезно же он подчеркнул, что не видит проблем в текущей инфляции, поскольку экономика продолжает расти даже при высоких уровнях инфляции ранее.

С конца прошлого года ставка находится на уровне 16 процентов годовых. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня.

Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики вновь активизировались после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые показали ускорение.

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#экономика
#заседание
#ставка
#рф
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Стало известно, как проблемы с переводами из России отразились на Турции
Обозреватель Эрчин: проблемы с переводами из РФ вызвали кризис в Турции
27 мая 2024, 10:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из-за отсутствия решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию появился кризис в машиностроении и некоторых других отраслях промышленности страны. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слова передаёт РИА Новости.
«К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться», — пояснил Эрчин.

Он уточнил, что в сфере продуктов питания проблем нет, однако в машиностроении и других отраслях промышленности наблюдается серьёзный кризис.

Ранее сообщалось, что Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, так она помогает России обходить нефтяное эмбарго.

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#торговля
#нефть
#кризис
#турция
#штрафы
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Евросоюз нарастил закупки российского железа и алюминия
РИА: ЕС увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса
27 мая 2024, 09:30

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз в марте текущего года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский экспорт железа и стали в марте вырос в 1,7 раза, или до 328 миллионов евро. Примечательно, что данный показатель является максимумом с мая прошлого года.

По данным источника, большего всего продукции из РФ весной текущего года закупила Бельгия. Оборот увеличился в 3,5 раза, до 130,5 млн евро.

Показатели Италии и Дании соответственно равны 85 млн и 35,1 млн евро. Германия нарастила закупки алюминия в 5 раз, до 22,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.

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#евросоюз
#россия
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#экономика
#экспорт
#германия
#бельгия
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