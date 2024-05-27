Подмосковье будет сотрудничать с Андижанской областью Узбекистана в сфере инвестиций

Из-за отсутствия решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию появился кризис в машиностроении и некоторых других отраслях промышленности страны. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слова передаёт РИА Новости.