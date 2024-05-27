Подмосковье будет сотрудничать с Андижанской областью Узбекистана в сфере инвестиций

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область и Андижанская область Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций. Церемония прошла перед открытием Совета регионов двух стран в Ташкенте, в котором участвуют главы двух государств.
Подписи под документом поставили губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Они обменялись папками в присутствии первого зампреда правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.
Стороны будут сотрудничать по направлениям, представляющим взаимный интерес, налаживать деловые связи, проводить совместные консультации, семинары, конференции и другие мероприятия, обмениваться информацией.
Партнёров из Узбекистана особенно заинтересовал подмосковный опыт «лайт индастриал» и возможность реализации проектов в ОЭЗ «Дубна». Делегация республики посетила индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском и Особую экономическую зону «Дубна». Подмосковье и Андижанская область намерены привлекать резидентов для работы друг у друга.
Ещё одно ключевое направление совместной работы – логистика.
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Стороны будут сотрудничать по направлениям, представляющим взаимный интерес, налаживать деловые связи, проводить совместные консультации, семинары, конференции и другие мероприятия, обмениваться информацией.
«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселённой в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. Наш проект «лайт индастриал» и промышленная ипотека, которая поддержана президентом, дают очень заметный эффект. Вчера мы обсуждали дальнейшую интеграцию с премьером Узбекистана», – сказал Воробьёв.Губернатор рассказал, что не раз бывал в таких городах Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара и Фергана.
«А вот в Андижане, признаться, не был. Обязательно собираюсь туда поехать. Эта территория, расположенная близко к Китаю, и представляет интерес для взаимного сотрудничества», – отметил губернатор.На прошлой неделе Воробьёв и Абдурахманов провели переговоры в подмосковном Красногорске. Они обсудили развитие особых экономических зон и индустриальных парков, привлечение инвестиций, расширение экспорта и импорта, изучение лучших практик.
Партнёров из Узбекистана особенно заинтересовал подмосковный опыт «лайт индастриал» и возможность реализации проектов в ОЭЗ «Дубна». Делегация республики посетила индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском и Особую экономическую зону «Дубна». Подмосковье и Андижанская область намерены привлекать резидентов для работы друг у друга.
Ещё одно ключевое направление совместной работы – логистика.
«Экономические взаимоотношения невозможны без чётко выстроенной логистики. В Подмосковье действуют три крупных «сухих порта», из которых осуществляется доставка контейнерами. Реализуется масштабный проект Китая, Казахстана и России. Сейчас здесь, в Ташкенте, положено начало работе, в том числе, и на Узбекистан», – добавил Андрей Воробьёв.Он отметил также, что есть большой запрос на экспорт сельхозпродукции – страна богата фруктами, ягодами, продуктами их переработки. Поэтому существует взаимный интерес к сотрудничеству.
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Лора Луганская