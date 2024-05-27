Воробьёв попросил руководство Узбекистана о содействии в организации выставки в «Новом Иерусалиме»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва о содействии в организации выставки коллекции Государственного музея искусств имени И. Савицкого в музее «Новый Иерусалим». Глава региона выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.
«Хотел бы попросить вас оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого, известного человека, который собрал очень богатую коллекцию. В плане культурного обмена в нашем музее в Новом Иерусалиме такая выставка была бы очень востребована и интересна», – сказал Воробьёв.Он также поблагодарил руководство Узбекистана за эффективную совместную работу.
«Постараемся сделать всё, чтобы новые проекты и новые предприятия рождались как у нас в Подмосковье, так и у наших друзей», – пообещал Андрей Воробьёв.Он подчеркнул, что каждая следующая подобная встреча должна иметь результаты.
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Лора Луганская