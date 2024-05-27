Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в химпроизводстве и вагоностроении

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область и Узбекистан успешно взаимодействуют в сферах химического производства и вагоностроения. Об этом рассказал в Узбекистане губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Есть бизнесы, производства, которые успешно работают, взаимодействует. Есть два самых ярких примера. Первый – это «Щёлково Агрохим». В Самарканде построен мощный завод по производству защиты растений, пестицидов. Он не просто построен – заключён договор с Самаркандской сельхозакадемией об обучении всем тем новациям, которые в этом направлении очень важны. Второе – это «Метровагонмаш». В Ташкенте очень красивое метро. Вагоны поставляются из наших Мытищ, в том числе в этом году. Это проекты, которые уже реализуются», – отметил глава региона.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте, в частности, состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья.
В воскресенье Андрей Воробьёв встретился с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.
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Лора Луганская