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Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в химпроизводстве и вагоностроении

27 мая 2024, 15:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Московская область и Узбекистан успешно взаимодействуют в сферах химического производства и вагоностроения. Об этом рассказал в Узбекистане губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Есть бизнесы, производства, которые успешно работают, взаимодействует. Есть два самых ярких примера. Первый – это «Щёлково Агрохим». В Самарканде построен мощный завод по производству защиты растений, пестицидов. Он не просто построен – заключён договор с Самаркандской сельхозакадемией об обучении всем тем новациям, которые в этом направлении очень важны. Второе – это «Метровагонмаш». В Ташкенте очень красивое метро. Вагоны поставляются из наших Мытищ, в том числе в этом году. Это проекты, которые уже реализуются», – отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте, в частности, состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья.



В воскресенье Андрей Воробьёв встретился с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.

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Подмосковье подпишет соглашение с Андижанской областью Узбекистана о работе в ОЭЗ «Дубна»
27 мая 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область подпишет с Андижанской областью Узбекистана соглашение об обмене опытом по работе в ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью – самой густонаселённой в Узбекистане. Хотим обменяться опытом работы в Особой экономической зоне «Дубна». Наш проект «лайт индастриал» и промышленная ипотека, которые поддержаны президентом, дают очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали с премьер-министром Узбекистана дальнейшую интеграцию», – отметил Воробьёв.
Объекты «лайт индастриал» (light industrial) – помещения для размещения лёгких производств, офиса и шоурума, а также хранения в едином пространстве. В отличие от обычного склада, блоки небольшие – от 500 кв. м.

Воробьёв также рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в науке.
«Есть президентский проект, поддержанный в 2011 году, о ядерных исследованиях в Дубне. В нём участвуют 18 стран. 13 учёных из Узбекистана тоже принимают участие. Университет «Дубна» и Университет Академии наук Узбекистана находятся в очень активной коммуникации, взаимодействуют по ядерной медицине и по облачным вычислениям», – сказал губернатор.
Президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья.

В воскресенье Андрей Воробьёв встретился с премьером Абдуллой Ариповым. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.

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#московская область
#узбекистан
#экономика
#наука
#оэз «дубна»
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В Подмосковье работают более 456 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса
27 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает второе место среди регионов России по числу предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня их количество составляет более 456 тыс. и продолжает расти, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе постоянно увеличивается. По итогам 2022 года этот показатель вырос на 22 тыс., по результатам 2023-го – более чем на 28 тыс. Только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано 17 тыс. компаний малого и среднего бизнеса», – уточнила Зиновьева.
По её словам, самый заметный рост отмечен в оптовой и розничной торговле, перевозках, строительстве и сфере ремонта. Зампред напомнила, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Подмосковье создан центр «Мой бизнес», оказывающий поддержку деловым людям.

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#экономика
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Глава ВТБ не увидел повода для повышения ключевой ставки
27 мая 2024, 11:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит причин для повышения ключевой ставки Центробанком, хотя не может предсказать, какое решение примет совет директоров.
Костин в интервью изданию «Фонтанка» пошутил, что в совете директоров много женщин, у которых может быть своя логика. Серьезно же он подчеркнул, что не видит проблем в текущей инфляции, поскольку экономика продолжает расти даже при высоких уровнях инфляции ранее.

С конца прошлого года ставка находится на уровне 16 процентов годовых. Очередное заседание по этому вопросу запланировано на 7 июня.

Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики вновь активизировались после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые показали ускорение.

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#экономика
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#рф
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Стало известно, как проблемы с переводами из России отразились на Турции
Обозреватель Эрчин: проблемы с переводами из РФ вызвали кризис в Турции
27 мая 2024, 10:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Из-за отсутствия решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию появился кризис в машиностроении и некоторых других отраслях промышленности страны. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его слова передаёт РИА Новости.
«К сожалению, печально, что вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути, но я думаю, что торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом, платежи будут продолжаться», — пояснил Эрчин.

Он уточнил, что в сфере продуктов питания проблем нет, однако в машиностроении и других отраслях промышленности наблюдается серьёзный кризис.

Ранее сообщалось, что Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, так она помогает России обходить нефтяное эмбарго.

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#торговля
#нефть
#кризис
#турция
#штрафы
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Евросоюз нарастил закупки российского железа и алюминия
РИА: ЕС увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса
27 мая 2024, 09:30

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз в марте текущего года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия из-за роста спроса в Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский экспорт железа и стали в марте вырос в 1,7 раза, или до 328 миллионов евро. Примечательно, что данный показатель является максимумом с мая прошлого года.

По данным источника, большего всего продукции из РФ весной текущего года закупила Бельгия. Оборот увеличился в 3,5 раза, до 130,5 млн евро.

Показатели Италии и Дании соответственно равны 85 млн и 35,1 млн евро. Германия нарастила закупки алюминия в 5 раз, до 22,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций.

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Соцфонд России закончил год с многомиллиардным техническим дефицитом

ЕС продолжит зависеть от российского топлива, пока не сократит энергопотребление
#евросоюз
#россия
#ископаемые
#экономика
#экспорт
#германия
#бельгия
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Соцфонд России закончил год с многомиллиардным техническим дефицитом
РБК: Социальный фонд России закончил 2023 год с дефицитом почти на ₽600 млрд
27 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/SSV-Photo

Социальный фонд России завершил 2023 год с дефицитом на 593,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.
В Минтруде объяснили, что в 2022 году в Пенсионном фонде максимальный профицит составлял 1,1 трлн. рублей, но получить его удалось из-за раннего перечисления федеральной части трансферта. В прошлом же году финансирование расходов сократили на то количество средств, что осталась с минувшего года.

Сумма расходов СФР в 2023 году составила 13,86 триллиона рублей. Данный показатель на 2,3% выше, чем необходимо согласно закону о бюджете.

Напомним, Социальный фонд России был создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 1 января 2023 года.

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#финансирование
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#россия
#долги
#рубль
#пенсионный фонд
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В Госдуме предложили введение досрочной пенсии
27 мая 2024, 05:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение и обсуждение Государственной Думы законопроект о пересмотре статьи Федерального закона «О страховых пенсиях», передает «Московский комсомолец».
Парламентарии предложили учитывать стаж педагога (при условии, что не менее 50% детей в возрасте до 18 лет учатся в учреждениях среднего профессионального образования), и предоставлять право для досрочного выхода на пенсию.

Уточняется, что если законопроект будет принят, то после 25 лет обучения можно будет выйти на заслуженный отдых независимо от возраста студентов.

Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.

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#законопроект
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Названы страны Европы с наиболее быстрым ростом цен на газ
27 мая 2024, 02:57

Фото: iStock/NiseriN

Цены на природный газ в Румынии, Греции и Дании в прошлом году упали вдвое, в то время как в Литве они выросли почти на 70%, сообщается в исследовании РИА Новости.
Отмечается, что в Польше и Словакии стоимость выросла более чем на 20%. В рейтинге представлены 30 стран, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания и другие государства.

Снижение уровня цен наблюдалось в 14 странах. В Румынии стоимость природного газа упала на 55,5% в Греции – на 42,1%, в Дании – на 41,3%. Цена на газ в России не изменилась и в I квартале оставалась на уровне 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году отечественная добыча газа увеличилась – с января по апрель 2024 года было добыто 246,4 миллиарда кубометров.

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Стали известны лидирующие по доступности газа для населения европейские страны
Россия в 2023-м заняла второе место по доступности газа для населения в Европе
27 мая 2024, 00:51

Фото: iStock/Chepko

В прошлом году Россия заняла второе место по доступности газа для населения в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости о доступности природного газа для населения.
Отмечается, что Казахстан находится на первом месте. В исследовании говорится, что жители республики могут купить более 10 тысяч кубометров газа за среднемесячную зарплату.

Третье место заняла Белоруссия. Всего в рейтинг вошли 30 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и другие государства.

Ранее стало известно, что Италия стала основным покупателем российского газа среди стран ЕС, увеличив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили объем приобретений в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года.

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