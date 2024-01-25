Московская область производит четверть фармацевтической продукции России

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«Подмосковные фармпредприятия производят порядка 25% от всего объема фармацевтической продукции, выпускаемой в России. В этом секторе в регионе работает свыше 90 компаний, при этом сегодня отрасль находится в стадии активного развития», — объяснила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
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