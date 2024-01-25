В Подмосковье на поддержку агротуризма выделили 19,5 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Грант «Агротуризм» выделяется хозяйствам, проекты развития которых прошли отбор в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Грант можно направить на обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции, количества туристов, а также занятых в сфере сельского туризма. Также на эти средства можно сделать монтаж туристского оборудования и провести работы по благоустройству территорий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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