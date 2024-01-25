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В Подмосковье на поддержку агротуризма выделили 19,5 млн рублей

25 января 2024, 14:58
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На поддержку агротуризма в 2024 году выделено 19,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На грант «Агротуризм» в бюджете Московской области в 2024 году предусмотрено 19,5 млн рублей.

«Грант «Агротуризм» выделяется хозяйствам, проекты развития которых прошли отбор в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Грант можно направить на обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции, количества туристов, а также занятых в сфере сельского туризма. Также на эти средства можно сделать монтаж туристского оборудования и провести работы по благоустройству территорий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит добавить, что в прошлом году гранты на общую сумму 20 миллионов рублей получили два проекта из ​городских округов Шаховская и Щелково.

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#агротуризм
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Для подмосковных предпринимателей проведут семинар по основам правовой защиты бренда
25 января 2024, 15:15

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Основы защиты бренда: подмосковных предпринимателей приглашают на вебинар. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Вебинар от центра «Мой бизнес» Московской области состоится 30 января.


«В рамках мероприятия участники узнают что такое товарный знак, как и почему необходимо его регистрировать и как это способствует узнаваемости и продвижению бренда. Спикерами вебинара станут генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов и заместитель директора Регионального центра инжиниринга Московской области Елена Марина», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на вебинар можно зарегистрироваться до 10:00 30 января на официальном сайте «Мой бизнес». Кроме этого, данные мероприятия проводятся для поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

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#подмосковье
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Четыре компании из Подмосковья участвуют в международной выставке RUPLASTICA
25 января 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Международная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA 2024 проводится в Москве, участие в ней принимают четыре компании из Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Участниками RUPLASTICA 2024 стали производитель полиэтиленовых бахил «ТПК «ПроМед», производитель мебели «Теорема лестниц», производитель гранул для выпуска изделий из пластика «Никатор» и производитель пластиковых изделий «ТОП ЛАЙН», — говорится в сообщении.

Все четыре компании расположены на территории городского округа Серпухов, стать участниками промышленной выставки им помог региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

Выставка проводится в «Экспоцентре» с 23 по 26 января, в ней принимают участие компании из 22 стран.

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#серпухов
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Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России
Кабмин: Украина не намерена продлевать контракт на транзит газа из РФ в Европу
25 января 2024, 13:23

Фото: iStock/NiseriN

В пресс-службе правительства страны заявили о том, что Украина не намерена договариваться с РФ и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу, передает телеграм-канал «Политика Страны».
В пресс-службе подчеркнули, что позиция Киева является однозначной. Стоит отметить, что данная позиция вызвала ряд волнений, в том числе и в Австрии.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». По словам Фицо, Словакия также сможет продолжить транзит газа, что будет полезно для Австрии и Италии.

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#газ
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#газпром
#россия
#австрия
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Экономист Ракша считает прогнозы об инфляции и курсе рубля несостоятельными
25 января 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Egor Maltsev

Перспективы инфляции в РФ в этом году будут зависеть от действий Центробанка по замедлению спроса и операций регулятора на внутреннем валютном рынке.
Такой прогноз сделали эксперты во время вебинара агентства «Эксперт РА», пишут «Известия». Аналитики предполагают, что Банку России нужно будет сохранять высокую ставку довольно долго, чтобы вернуть инфляцию к целевым значениям. Основной сценарий предполагает среднюю ставку 12,5-14,5%. Также сокращение расходов бюджета по отношению к ВВП может способствовать снижению инфляции. Но показатель останется выше 4%, хотя точно предсказать его значение к концу 2024 года сложно.

Экономист Денис Ракша считает, что прогнозы зачастую не сбываются, а иногда и вовсе бывают бредовыми.

«Как рост геополитической ситуации будет влиять на разные показатели в том числе и на инфляцию: растет напряжение на Ближнем Востоке. Из-за этого растут цены на нефть. Если там случится война, то нефть оттуда перестанет поступать или будет поступать с перебоями. Поэтому растут цены на нефть. Для нас это означает рост доходов в бюджет, а для США рост цен на бензин. Перевозка товаров пойдёт не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. Увеличиваются сроки и цена на перевозки. И говорят: вот поэтому у нас вырастут цены на те товары, которые мы импортируем. Но потом оказывается, что рост незначителен. Поэтому прогнозы на рост инфляции, исходя их этих факторов, выглядят бредово»,-сказал экономист, автор тг-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.

Экономист вспомнил прогнозы о дефиците бюджета, которые делали в прошлом году. Прогнозировали 2% ВВП и дефицит бюджета. Но они не воплотились.

«С курсом рубля происходит тоже самое. Все с умным видом говорят: вот курс рубля будет 150. Бред сивой кобылы! Сейчас Минфин и Центробанк вручную управляют курсом на внутреннем валютном рынке, и курс рубля никуда дёрнуться не может. Предположить, что курс установят 150, при всей моей бурной фантазии, я не могу»,-отметил экономист Денис Ракша.
Также эксперт предположил, что инфляция 4% к концу года технически вполне осуществима. Хотя есть вероятность инфляции и в 5%.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%. Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,

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#экономика
#новости
#инфляция
#рубль
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Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться в 2025 году
25 января 2024, 11:16

Фото: iStock/MikeMareen

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Фицо, Словакия также сможет продолжить транзит газа, что будет полезно для Австрии и Италии. Премьер-министр отметил, что согласование деталей по данному соглашению завершится в ближайшее время.

Примечательно, что представители «Газпрома» и Украины пока не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в текущем гожу снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и увеличения спроса, вызванного холодами.

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#газ
#цены
#министр
#словакия
#украина
#газпром
#россия
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В РФ зафиксирован новый рекорд кадрового голода
47% российских предприятий испытывают кадровый голод
25 января 2024, 08:06

Фото: istockphoto/Andrii Yalanskyi

В январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%.
Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,

Укомплектованность предприятий стала лучше осенью 2023 года, в октябре о дефиците говорили только 39% руководителей. Из-за кадрового голода предприятия повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать специалистов.

Ранее аналитики Авито Работы назвали самые интересные предложения работодателей в январе 2024 года. Самую высокую оплату труда среди необычных специалистов предлагают старшему художнику по росписи коллекционных медведей — от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.

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#новости
#работа
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#карьера
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США наладят производство обогащённого урана, чтобы снизить зависимость от России
ТАСС: США выделят более $2 млрд для производства собственного обогащённого урана
25 января 2024, 05:00

Фото: iStock/coddy

Соединённые Штаты увеличат производство обогащённого урана, чтобы снизить свою зависимость в этом компоненте от РФ. На эти цели планируется выделить около $2,2 млрд, сообщила в интервью японской газете Yomiuri помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф.
По словам Хафф, США планируют создать новую сеть цепочек поставок урана с поддержкой Великобритании, Канады, Франции и Японии, чтобы в итоге отказаться от покупки урана из России, на долю которого приходится 20% всего американского уранового импорта.

Сейчас текущим поставщиком является компания «Техснабэкспорт» (предприятие Росатома), однако в компании заявили, что не рассылали предупреждения о возможном упреждающем запрете на поставки урана в Штаты. Опровергли эту информацию и в головной госкорпорации «Росатом».

По информации информационного агентства Reuters, правительство США сейчас озабочено поиском новых поставщиков урана для реакторов нового поколения взамен России, которая стала одним из лидеров по поставкам этого топлива в результате реализации программы переработки советского ядерного оружия.

Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.

Главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что по оценкам министерства энергетики США, к 2030 году стране потребуется до 40 тонн урана только для демонстрации новых реакторов. Уваров сомневается в том, что выделенные на данный момент 500 миллионов долларов значительно изменят ситуацию.

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#деньги
#энергетика
#россия
#сша
#топливо
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Минфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку
24 января 2024, 19:35

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Программу льготной семейной ипотеки нужно трансформировать, её параметры, как и параметры иных льготных ипотечных программ в процессе обсуждения.
Об этом рассказал журналистам замминистра финансов России Иван Чебесков. Он рассказал, что президент поручил продлить семейную ипотеку. И её будут продлевать, есть некоторые условия.

«Мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам», - заявил Чебесков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил за продление льготной семейной ипотеки, которую выдают под 6%. В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%.

Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки рассчитан до 1 июля 2024 года.

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#экономика
#ипотека
#семья
#новости
#льготы
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Финаналитик Рясков спрогнозировал укрепление доллара
24 января 2024, 18:12

Фото: istockphoto.com/Pineapple Studio

Финансовый аналитик Николай Рясков заявил, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты.
Он отметил, что нынешний курс доллара оста1ётся таковым благодаря вынужденной продажей валютной выручки экспортёрами, валюты из ФНБ и опасениями рынка.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Рясков.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах. По его словам, удешевление нефти отразится на курсе рубля, из-за этого начнут дорожать надёжные активы, в том числе и золото.

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#доллар
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