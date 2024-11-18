Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, превысило 1,1 тыс.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред добавила, что для поддержки социального бизнеса в регионе предусмотрены специальные субсидии и гранты. В этом году получателями субсидий для социальных предприятий станут 70 субъектов МСП. Сумма поддержки составит 100 млн рублей.
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«Статус социального предприятия нужно подтверждать каждый год. В этом году социальными признали уже 1 тыс. 153 субъекта МСП. 885 из них подтвердили свой статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье вновь побило собственный рекорд по числу социальных компаний. До конца года это число ещё может увеличиться», – сказала Зиновьева.
Зампред добавила, что для поддержки социального бизнеса в регионе предусмотрены специальные субсидии и гранты. В этом году получателями субсидий для социальных предприятий станут 70 субъектов МСП. Сумма поддержки составит 100 млн рублей.
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Лора Луганская