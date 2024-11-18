Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» 23 ноября состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Участники смогут изучить предложения от 30 высокотехнологичных компаний. Они ищут сотрудников в области информационных технологий, инженерии, управления, медработников и других специалистов. Работодатели готовы предлагают достойную стабильную зарплату, обучение по востребованным направлениям, возможность карьерного роста, социальный пакет, интересные задачи и дружный коллектив», – отметили в ведомстве.Мероприятие пройдёт по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, 4 (Конгресс-центр). Оно начнётся в 10:00. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.
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