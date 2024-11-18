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Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» 23 ноября состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.


«Участники смогут изучить предложения от 30 высокотехнологичных компаний. Они ищут сотрудников в области информационных технологий, инженерии, управления, медработников и других специалистов. Работодатели готовы предлагают достойную стабильную зарплату, обучение по востребованным направлениям, возможность карьерного роста, социальный пакет, интересные задачи и дружный коллектив», – отметили в ведомстве.
Мероприятие пройдёт по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, 4 (Конгресс-центр). Оно начнётся в 10:00. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.

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В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
Аналитик Антонов: реальный рост цен на продукты питания превысил 50% в 2024 году
18 ноября 2024, 07:55

Фото: iStock/Bet_Noire

В текущем году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Газета.Ru».
«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — пояснил Антонов.

По его словам, высокая инфляция будет и далее снижать реальные доходы россиян. Особенно сильно это будет заметно в регионах, где зарплаты значительно отличаются от столичных.

Антонов пояснил, что при расчёте официальной инфляции берётся усреднённая потребительская корзина. Она может значительно отличаться от реальных расходов большинства россиян.

Эксперт подчеркнул, что разница особенно заметна для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости. Цены на них растут быстрее общего уровня инфляции, уточнил он.

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#антонов
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Стали известны сроки восстановления Каховской ГЭС
Сальдо: на восстановление Каховской ГЭС может потребоваться несколько лет
18 ноября 2024, 06:06

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате наступления украинской армии, может занять несколько лет. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление Каховской ГЭС – сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», – оценил он сроки.

По словам Сальдо, станции был нанесен значительный ущерб. В частности, наземные и надводные компоненты были почти полностью разрушены.

В то же время он отметил, что в настоящее время невозможно провести тщательное исследование плотины, чтобы определить точное время и предполагаемую стоимость ремонта, поскольку она находится на линии боевого соприкосновения.

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате многочисленных воздействий была повреждена опора плотины, после чего началось затопление территории. И украинские, и российские официальные лица заявили, что станция не подлежит восстановлению.

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#украина
#россия
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Совхоз бронетанкового завода продадут почти за 1 млрд рублей
17 ноября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/ Pattanaphong Khuan

Госкорпорация «Ростех» выставила на торги совхоз, который принадлежал 163-му бронетанковому ремонтному заводу (БТРЗ), проинформировала компания «РТ-Капитал».
«К продаже представлен земельно-имущественный комплекс в Краснодарском крае, хутор Красное», — сообщалось на сайте «РТ-Капитал».

На продажу выставили земельные участки, общая площадь которых составляет более 2000 гектаров. На плодородных землях есть производственные помещения для переработки урожая, склады для сельхозтехники, 27 единиц транспортных средств и технические сооружения.

Стартовая цена лота составила 928 851 078 рублей. Торги в электронной форме пройдут 16 декабря 2024 года.

«Ростех» отметил, что продаваемый имущественный комплекс — непрофильный актив для завода, который в настоящее время планирует сосредоточиться на своём главном производственном направлении.

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#аукцион
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Импорт одежды из Турции в Россию просел вдвое
Россия вдвое снизила импорт одежды из Турции с начала года
17 ноября 2024, 09:58

Фото: iStock/fizkes

Россия за девять месяцев 2024 года вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные турецкого статведомства сообщает РИА Новости. Сильнее всего, как отмечается, уменьшились закупки верхней одежды и трикотажных изделий.
По данным турецкой статистики, вязаную верхнюю одежду для мужчин стали закупать меньше в 12 раз — объемы снизились до 231 тысячи долларов, тот же женский вид одежды закупили в пять раз меньше — на 147 тысяч долларов.

Трикотажных изделий из Турции прибыло в Россию в восемь раз меньше — на 7,6 тысяч долларов.

Сообщается, что вместе с тем Россия находится на 12-м месте среди основных покупателей одежды у Турции — 2% экспорта.

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#рф
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Экономист спрогнозировал риски конфронтации России и США
17 ноября 2024, 01:15

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезную угрозу. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Ереване, Сакс напомнил, что у России и США есть тысячи ядерных боеголовок. По его словам, прямые столкновения между двумя странами представляют угрозу, и ее последствия трудно оценить.

«И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией», – отметил он.

Ранее Сакс призвал к взаимному уважению с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не воспринимал всерьез законные интересы безопасности России».

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Доля рубля в расчетах за импорт с Азией выросла до 43,6%
16 ноября 2024, 20:26

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Доля рубля заняла 43,6% среди валют, которыми рассчитывалась Россия за импорт из стран Азии в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на структуру валют от ЦБ. Российский рубль, как отмечается, впервые преодолел планку в 40% на этом направлении.
По данным Банка России, использование доллара и евро в торговле с азиатскими партнерами продолжает падать, уже достигнув минимального показателя в 12,3%.

Импорт из стран Америки пока что в основном оплачивается долларом и евро — их доля составляет 66,9%. Доля рубля — 28,2%, доля валют дружественных стран — 4,9%.

По всей структуре импорта за третий квартал 2024 года также преимущественно использовался рубль — 46,1%. Это максимальный показатель с 2019 гда.

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Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса
16 ноября 2024, 12:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Константин Семенец

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что поддержка президента и правительства России позволяет развивать в Московской области экономику, создавать новые особые экономические зоны и индустриальные парки. Об этом Воробьёв сообщил на Съезде министров экономики субъектов Федерации.
В рамках съезда министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о текущих мерах поддержки бизнеса в регионе.

Екатерина Зиновьева (Фото: медиасток.рф)

«У нас огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса. Начнем с самого начала. Первое — это подобрать локацию или объект недвижимости. Тут к вашим услугам программа „Земля за рубль“, „Недвижимость за рубль“, можно получить площадку в частном или государственном индустриальном парке или особой экономической зоне. Все эти услуги мы оказываем дистанционно», — отметила Зиновьева.

Андрей Воробьёв рассказал, что регион осуществляет плотную работу с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития.

«Для нас важно обсуждать направления работы, которые дают результат. В частности, это развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения приняты правительством России при поддержке нашего президента», — подчеркнул губернатор региона.

На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы, а участники обменялись лучшими практиками. Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность Подмосковью и Андрею Воробьёву за профессиональную работу, которая ведется совместно с Минэкономразвития. По его словам, были отработаны все инновационные инициативы, при этом порядка 90% предложений было реализовано.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Константин Семенец

Министр подчеркнул, что экономика РФ продолжает расти темпами выше среднемировых. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения, заключил Решетников.

Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Московской области больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. На сегодняшний день создается шестая – «Большой Серпухов».

Количество индустриальных парков в регионе за десять лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, где работают более полторы тысячи предприятий. К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Екатерина Агеева

Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития РФ. Участниками стали делегации всех регионов. В текущем году площадку для проведения предоставило Подмосковье.

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Подмосковье стало лидером по объёму инвестиций в проекты ГЧП
15 ноября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье стало лидером среди регионов России по объёму инвестиций в проекты государственно-частного партнёрства. Лучшие регионы были названы на II Съезде министров экономического развития субъектов Федерации.
«Сегодня в Московской области заключено 48 соглашений ГЧП на 376 млрд рублей. По общему объёму инвестиций в такие проекты Подмосковье занимает лидирующую позицию. Проекты в рамках этих соглашений реализуют в самых разных отраслях - от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT-проектов. Ещё четыре проекта ГЧП на сумму более 25 млрд рублей находится в проработке в регионе», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Съезд министров экономики субъектов Федерации прошёл в Доме правительства Подмосковья. Во второй раз его организовало Минэкономразвития России. Участниками стали делегации всех регионов. В этом году площадку для проведения предоставила Московская область.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Центробанк отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам
ЦБ РФ отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам с 1 января
15 ноября 2024, 21:54

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России на один квартал отменит ограничение полной стоимости займа по кредитным картам с 1 января. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале. Снятие ограничения будет действовать до 31 марта 2024 года.
«С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», — сказано в сообщении.
Ранее Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики. Предложение согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.

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