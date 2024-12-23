Московская область стала лидером по числу социальных предприятий

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В Подмосковье зарегистрированы свыше 1150 социальных предпринимателей – больше, чем в любом другом регионе России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные реестра социальных предпринимателей на декабрь 2024 года.
Общее же число социальных предпринимателей в России впервые перешагнуло отметку в 12 тыс.
Как напомнили в министерстве, для поддержки социального бизнеса в регионе работают субсидии и гранты.
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«В этом году Подмосковье стало регионом-лидером по количеству социальных предприятий. В регионе в качестве социальных было зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса – 1159. Из них 887 подтвердили свой социальный статус, остальные получили его впервые. По сравнению с прошлом годом число соцпредприятий увеличилось более чем на 15%. Тогда такой статус получила 1001 компания», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, для поддержки социального бизнеса в регионе работают субсидии и гранты.
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Лора Луганская