На подмосковных полях убрали уже более 15 тыс. тонн моркови

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные аграрии собрали уже более 15 тыс. тонн моркови, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. В Московской области продолжается сбор овощей открытого грунта.
«В этом году морковь посадили на площади 1,755 тыс. га. Убрано уже более 200 га. Средняя урожайность составляет 430 центнеров на гектар. Самые большие площади засаженных морковью полей находятся в Дмитровском городском округе и в Коломне», – говорится в сообщении.Уборка моркови начинается в первой половине сентября и заканчивается до сильных заморозков.
Как пояснили в министерстве, морковь полезна в любом виде, даже после термической обработки. Она богата витаминами, минералами и микроэлементами. В этом овоще содержатся витамины А, В, С, Е, калий, магний, кальций и железо.
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Лора Луганская