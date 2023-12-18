Московская область стала лидером России по переработке сельхозпродукции

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Подмосковье является лидером в России по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
В рамках форума «Россия» Михаилу Мишустину и главам делегаций были представлены три проекта, которые Подмосковье реализует в сотрудничестве с партнерами из стран Содружества.
В Подмосковье перерабатывается около 65% от общего объема переработанной продукции в России, которые потом поставляются в страны СНГ.
Так в Истре работает проект при поддержке инвесторами из Таджикистана по по выпуску сухих адаптированных молочный смесей и сухой молочной основы. В Узбекистане АО «Щелково Агрохим» запустили производство химических средств защиты растений, а в Наро-Фоминске овместно с узбекской BMB NRC logistic реализует проект по созданию транспортного коридора для экспортно ориентированной продукции агрохолдингов Подмосковья и Джизакской области.
Кроме этого, при поддержке федерального правительства всем компании смогли расширить производство.
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В Подмосковье перерабатывается около 65% от общего объема переработанной продукции в России, которые потом поставляются в страны СНГ.
Кроме этого, при поддержке федерального правительства всем компании смогли расширить производство.
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Мира Полтева