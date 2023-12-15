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Резидент ОЭЗ «Дубна» вложил 480 млн рублей в новое производство ароматических диффузоров

15 декабря 2023, 21:57
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ», расширила действующее производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним. Завершено строительство и введён в эксплуатацию ещё один производственный объект, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Площадь нового производства превышает 1,4 тыс кв м, а инвестиции в проект составили 480 млн рублей. Расширение предприятия позволит создать более 50 рабочих мест», – пояснила зампред.
По данным министерства, сейчас в ОЭЗ «Дубна» размещены уже более 160 резидентов. Подобрать участок для проекта можно на инвестиционной карте Московской области.

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«Опасно для самой Набиуллиной»: что будет с ценами и рублём после повышения ставки до 16%
Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, на что влияет
15 декабря 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

15 декабря Банк России принял очередное решение по увеличению ключевой ставки. За текущий год это пятое подряд повышение ставки на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен и инфляционных ожиданий. Редакция «Радио 1» расскажет, чем продиктовано решение Банка России, как мера скажется на ценах, и отразится ли повышение минимального кредитного процента на курсе рубля.

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%


Решение о повышении ключевой ставки в России принято на последнем в 2023 году заседании Совета директоров ЦБ. В сообщении финансового регулятора говорится, что на пути к инфляции в размере 4%, приходиться принимать подобные меры. Также отмечается, что этот процесс продолжительный и протекает в рамках жестких условий.  

Ключевая ставка: что это, на что влияет

 
Ключевая ставка – это минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка. Взять кредит по заниженной ставке будет невозможно. Регулирование ключевой ставки в стране является одним из инструментов денежной политики государства, который позволяет сдержать инфляцию и стимулировать экономический рост.
 
Повышение ключевой ставки, как правило отражается на спросе. Товары и услуги дорожают меньше, так как не пользуются высоким спросом, аналогичная ситуация обстоит с предложением. Кроме того, копить деньги при повышении ключевой ставки становится выгоднее. Предполагается, что люди будут чаще открывать счета и меньше обращаться в кредитные организации.
 


Почему ЦБ поднял ставку

 
Банк России неоднократно объяснял увеличение процентной ставки сдерживанием инфляции. В сообщении финансового регулятора говорится, что к концу будущего года, инфляцию планируется вернуть к целевым 4%. Рост ключевой ставки в 2023 году начался в июле. За минувшие полгода ставка увеличилась с 7,5% до 16%.

Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной
Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной

Прежде Министерство экономического развития оценило рост цен на 7,47%. Напомним, во время выступления на пресс-конференции и прямой линии, которые состоялись 14 декабря, президент России Владимир Путин допустил рост инфляции до 8% к концу текущего года. 

Что будет с курсом рубля и ключевой ставкой


Как правило повышение процентной ставки ведет к увеличению курса национальной валюты. Инвесторы начинают проявлять большой интерес к банковским вкладам и облигациям. На рынок также приходят участники, которые готовы приобретать валюту и зарабатывать на ее росте.

В беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин поделился прогнозами относительно ключевой ставки в будущем.

Он предположил, что в 2024 году процентная ставка будет снижаться, так как удар по российской экономике нанесен существенный и основные цели уже выполнены.     

«Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заявил парламентарий.

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#ключевая ставка
#центро банк россии
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Центробанк близок к завершению цикла повышения ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: Центробанк близок к окончанию цикла повышения ключевой ставки
15 декабря 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центробанк близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что, согласно сценарию, завершение цикла близко, однако важно учитывать дальнейшее развитие ситуации, а именно, отслеживать устойчивые компоненты инфляции. 

Набиуллина напомнила, что следующее заседание Центробанка является опорным, на нём будет обновляться прогноз. Встреча запланирована на 16 февраля 2024 года. 

В пятницу Банк России анонсировал ожидаемое повышение ключевой ставки на один процентный пункт, до 16% годовых. Новый показатель стал максимальным с апреля 2022 года. Напомним, что такие меры принимался для борьбы с ускоряющейся инфляцией. 

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#центробанк
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#эльвира набиуллина
#инфляция
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Экономист Миронов обосновал необходимость повышения ставки
15 декабря 2023, 16:20

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов объяснил, что повышение ключевой ставки необходимо для того, чтобы депозиты были дороже, вклады граждан были сохранены, а спрос охвачен.
«Деньги выплачиваются на СВО: повышенная зарплата, и не только у военных, но и в оборонных компаниях хорошие зарплаты в некоторых регионах, где есть военные производства. Также деньги идут в экономику в другие сектора для поддержки в условиях санкций. Средства приходят в экономику, но предложений при этом меньше, из-за санкций, сниженных поставок комплектующих с запада, определённое количество идёт на производство продукции, которую невозможно потребить. И возникает перегрев экономики, поэтому приходится это балансировать ключевой ставкой», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

Кроме этого, в экономике нельзя допустить «самораскручивания» инфляции.

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Набиуллина: ключевая ставка будет высокой, пока не замедлится инфляция
15 декабря 2023, 15:58

Фото: сайт Кремля

Ключевая ставка останется высокой, пока ЦБ РФ не появится устойчивая тенденция на замедление инфляции. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции.
Она пояснила, что Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуться к цели инфляции в конце 2024 года.

«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», - отметила Набиуллина.

15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября.

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В РФ продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

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В РФ продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
15 декабря 2023, 15:50

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Правительство решило продлить действие моратория на проверки бизнеса.
Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, мораторий продлён на 2024 год. 

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в 5 раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — сообщил глава правительства Михаил Мишустин. 
С предложением о продлении моратория в конце ноября выступил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Президент подчеркнул, что исключение составляют объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.

Для всего остального бизнеса мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действителен до конца 2023 года. 

Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что сейчас проводить внеплановые проверки можно только «при наличии информации, позволяющий сделать вывод, что допускается какое-то нарушение».

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Компания «ПСК Фарма» стала лучшим лидером технологического развития
15 декабря 2023, 15:28

Фото: пресс-служба «ПСК Фарма»

Компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» получили дипломы и благодарственные письма за высокие результаты в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба «ПСК Фарма».
Министерство экономического развития России отметили вклад биофармацевтического завода «ПСК Фарма» в технологическое развитие Подмосковья и страны.

«Компания «ПСК Фарма» – надежный партнер Подмосковья, с которым наш регион реализует важнейшие для его экономики и медицинского сектора проекты.С «ПСК Фарма» у нас подписаны сразу два офсетных контракта на общую сумму 5 млрд рублей, которые позволяют обеспечить необходимыми лекарственными препаратами жителей Подмосковья и страны. <…> Компания уверенно справляется с взятыми на себя обязательствами и продолжает активно развиваться», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Стоит отметить, что компания уделяет пристальное внимание технологическим инновациям и в прошлом году затраты на это направление составили более 218 млн руб. Также Средний метрический темп роста по объему годовой выручки от реализации продукции с 2019 по 2022 гг. составил >590%.

Кроме этого, с 1 января по 30 ноября 2023 года было произведено свыше 4,5 млн упаковок лекарственных препаратов. 

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#екатерина зиновьева
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В Госдуме раскрыли, как долго Центробанк будет поднимать ключевую ставку
Депутат Делягин назвал ожидаемым и опасным повышение ставки ЦБ до 16%
15 декабря 2023, 14:13

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16%. Это пятое подряд повышение ставки на фоне растущей инфляции.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с «Радио 1» назвал такое решение ожидаемым. По его словам, глава регулятора Эльвира Набиуллина буквально получила на это разрешение от президента.
«Это было ожидаемо, потому то Набиуллина сказала, что она не будет снижать процентную ставку в этом году, но, может быть, повысит после того, как президент дал ей карт бланш, сказав, что самое главное – это финансовая стабильность, просто повторив дословно ее заявление. Естественно, когда человек получает поддержку, он действует так, как действовал до этого», — сказал Делягин.
Парламентарий подчеркнул, что повышение ставки разгонит инфляцию и может отразиться на курсе рубля, если в России отменят обязательную продажу валютной выручки. Однако уже в следующем году Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки, добавил он.
«Я думаю, что в следующем году процентная ставка всё-таки будет снижаться, потому что удар по экономике нанесён уже существенный, и, насколько я могу судить, основные цели выполнены. Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заключил собеседник.
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#инфляция
#эльвира набиуллина
#госдума
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Центробанк вновь повысил ключевую ставку
Центробанк повысил ключевую ставку до 16%
15 декабря 2023, 13:27

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года. 

Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября. 

Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше. О том же ранее заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

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#центробанк
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Сбербанк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов до 16% годовых
15 декабря 2023, 12:28

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сбербанк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов с максимальной доходностью в 16% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что рост показателей составил от 0,8 до 1,68 процентного пункта. 

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При этом в банке отметили, что эти вклады доступны только зарплатным клиентам, у которых есть подписка. Также одним из условий является то, что при открытии вклада «новыми» средствами, они не должны были в течение предыдущих трёх месяцев храниться на других вкладах в Сбербанке. 

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