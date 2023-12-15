Резидент ОЭЗ «Дубна» вложил 480 млн рублей в новое производство ароматических диффузоров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ», расширила действующее производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним. Завершено строительство и введён в эксплуатацию ещё один производственный объект, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Площадь нового производства превышает 1,4 тыс кв м, а инвестиции в проект составили 480 млн рублей. Расширение предприятия позволит создать более 50 рабочих мест», – пояснила зампред.По данным министерства, сейчас в ОЭЗ «Дубна» размещены уже более 160 резидентов. Подобрать участок для проекта можно на инвестиционной карте Московской области.
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