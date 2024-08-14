В Подмосковье более чем на четверть выросло производство специй и приправ

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Объём производства приправ и специй в Московской области за первые шесть месяцев текущего года составил 24,9 тыс. тонн, то на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего за первое полугодие 2024 года в Московской области произвели свыше 79,2% всех специй и приправ, выпущенных на территории Центрального федерального округа и 47,3% от объёма производства в стране», — отмечается в сообщении.Самыми крупными подмосковными производителями в этом секторе экономики являются следующие компании: балашихинский «Мир специй», «Спайс Продакш» из Пушкина, «Дарсил» и «МАКА» в Ленинском городском округе, серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал» и домодедовская компания «Натрули».
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