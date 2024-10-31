Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС

Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Оригинал
Депутаты Мособлдумы приняли к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 и на период 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.


«Минздрав России сформировал проект федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на три года с учётом показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он стартует 1 января 2025 года», – рассказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Как отметили в пресс-службе, основная часть средств, как и ранее, будет получена из федерального фонда и составит 179,8 млрд рублей. Планируются и межбюджетные трансферты из региональной казны на мероприятия, не включённые в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования в размере 2,4 млрд рублей.

Читайте также:

Мособлдума приняла в первом чтении трёхлетний бюджет Подмосковья

Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму

Депутаты Мособлдумы объединили Дзержинский и Люберцы в один городской округ
В ЦБ РФ отказались «делать скидки» для снижения инфляции
Набиуллина: ЦБ РФ не будет «делать скидок» для достижения цели по инфляции в 4%
31 октября 2024, 15:45

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

Банк России не планирует «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в стране в 4%. Об этом в рамках выступления в Госдуме заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова опубликованы на сайте ЦБ.
Набиуллина пояснила, что высокая инфляция может быть выгодна только одной категории бизнеса. Речь идет о компаниях, чьи товары люди будут вынуждены покупать, несмотря на рост цен.

По словам главы Банка России, высокая инфляция также является непредсказуемой. По этой причине Набиуллина назвала опасными мысли о том, что подобную инфляцию «можно надежно удерживать» на конкретном уровне.

Напомним, 25 октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку до 21% в третий раз с начала этого года.

Читайте также:

ЦБ: мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию — ошибочное

Банк России сообщил о снижении ставки по вкладам впервые за 7 месяцев

В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России
#товары
#мнение
#рост
#инфляция
#центробанк
#люди
#цб
#эльвира набиуллина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мособлдума приняла в первом чтении трёхлетний бюджет Подмосковья
31 октября 2024, 15:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении бюджет Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«По ключевым госпрограммам мы видим увеличение финансирования. Это ЖКХ, предпринимательство, сельское хозяйство, образование и другие. По сравнению с текущим годом планируется рост налоговых и неналоговых доходов на 14%. Это говорит о том, что наше предпринимательство развивается, создаются новые рабочие места», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Рост доходов позволяет направить на социальную поддержку жителей Подмосковья более 122 млрд. рублей.
«Это значительные средства. У нас порядка 50% жителей охвачены социальной помощью. И все обязательства перед ними в виде льгот, компенсаций и доплат будут выполнены», – пообещал председатель регионального парламента.
По словам Брынцалова, комитеты и фракции Мособлдумы проработают документ в контексте всех госпрограмм, внесут предложения и замечания в соответствии с наказами жителей.
«Жители также смогут высказать свои предложения. В четверг, 7 ноября, состоятся публичные слушания. Будем транслировать их в соцсетях и на сайте Мособлдумы. Откроем горячую линию. Всё, что поступит на неё и в чатах к трансляции, возьмём в работу», – сказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что главная задача – получить бюджет, отвечающий запросам наших жителей.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму

Депутаты Мособлдумы объединили Дзержинский и Люберцы в один городской округ

Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
#игорь брынцалов
#мособлдума
#депутаты
#бюджет
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦБ: мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию — ошибочное
31 октября 2024, 12:02

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)

Мнение о том, что рост ключевой ставки ЦБ разгоняет инфляцию, является ошибочным, заявила руководитель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
«Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — отметила она в рамках заседания в Госдуме.
Ранее сообщалось о снижении ставки по вкладам впервые за семь месяцев. Отмечалось, что, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десятка крупнейших банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в национальной валюте, понизилась на 0,12% и составила 19,66% годовых.

Это говорит про возможные изменения на рынке финансов.

Читайте также:

Россиянам раскрыли условие подорожания сладостей

В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России

Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог
#мир
#россия
#экономика
#центробанк
#эльвира набиуллина
#инфляция
#ключевая ставка
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Банк России сообщил о снижении ставки по вкладам впервые за 7 месяцев
31 октября 2024, 07:13

Фото: istock/Vladislav Zolotov

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, снизилась на 0,12 % пункта, составив 19,66% годовых. Об этом информирует РИА Новости.
Это снижение произошло впервые за семь месяцев, что свидетельствует о возможных изменениях на финансовом рынке.

Ранее, начиная с марта 2023 года, ставка неуклонно росла, что совпадало с повышением ключевой ставки Центробанка. С конца 2023 года ключевая ставка удерживалась на уровне 16%, однако в июле была увеличена до 18%, в сентябре — до 19%, а с 28 октября достигла 21%.

Рекордно высокая средняя максимальная ставка за всю историю наблюдений была зафиксирована в первой декаде марта 2022 года и составила 20,51%. В то же время рекордно низкий уровень был отмечен в первой декаде октября 2020 года — всего 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для российского банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения по ставкам, не превышающим значение этой ставки плюс 2 % пункта.

В мониторинг включены крупнейшие банки страны, такие как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Читайте также:

Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог

Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам

Названы топ-10 банков со ставкой по вкладам до 25% годовых
#банк
#сбербанк
#банки
#рост
#ключевая ставка
#снижение
#мониторинг
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли условие подорожания сладостей
Глава РОСПиК Кацнельсон спрогнозировал подорожание сладостей в РФ при маркировке
30 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/Guven Polat

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил, что при введении маркировки на сладости в России стоимость продукции также увеличится.
«Трудно сказать, на сколько процентов подорожает, но подорожает точно, потому что оборудование для маркировки стоит хороших денег, надо перестраивать производства на больших фабриках. Если это небольшие производства, то дополнительно надо нанимать людей, которые бы вручную клеили марки на коробки, на упаковки», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кацнельсон.

Он добавил, что так называемый «серый» рынок сладостей в России очень мал.

Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.

Читайте также:

В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты

В Госдуме попросили ФАС проверить ценообразование на «детские» тарифы такси

В России на 49% увеличился спрос на домашние маслобойки
#рынок
#оборудование
#спрос
#цена
#продукты
#сладости
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция начала поставлять в Россию сливочное масло
30 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/FabrikaCr

Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, которое появится в магазинах уже в ближайшее время. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Турция отправила России первые 20 тонн сливочного масла для пробы. Продукцию доставили по Черному морю, и уже в ближайшее время турецкое масло появится на прилавках российских магазинов.

При этом уточняется, что сливочное масло поставлять в Россию начнут Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.

Читайте также:

Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев

Экономист Балынин опроверг дефицит масла в России

В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливочное масло в России
#индия
#масло
#оборудование
#рост
#дефицит
#спрос
#турция
#азербайджан
#люди
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минэкономики заявили об охлаждении экономики России
Решетников: экономика РФ начала охлаждаться, несмотря на прогнозируемый рост ВВП
30 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны. Об этом информирует РИА Новости.
По словам министра, охлаждение экономики страны происходит, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта на следующий год остается на уровне 2,5%. Решетников подчеркнул, что будет тщательно следить за ситуацией и анализировать данные, которые появятся в дальнейшем.

На сегодняшний день экономика РФ функционирует в пределах заданных параметров, заключил министр экономического развития.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в РФ сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Банка России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог

Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита

Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года
#экономика
#данные
#прогноз
#жители
#ввп
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители России со вкладами свыше 210 тыс. рублей будут платить налог
«Известия»: доходы от вкладов выше 210 тыс. рублей ждет налог
30 октября 2024, 16:42

Фото: iStock/pcess609

По итогам 2024 года россияне будут обязаны платить налог на доходы от более 210 тысяч рублей.
Об этом сообщили «Известия».

25 октября Центральный банк Российской Федерации поднял ключевую ставку до 21 процента годовых. Это изменило необлагаемую базу для налогоплательциков с процента по вкладам.

Федеральная налоговая служба уточняет, что если после 1 декабря 2024 года ЦБ РФ вновь поднимет ставку, то необлагаемый процентный доход также изменится – вырастет еще больше.

Депутут Госдумы Нина Останина называет новые условия «беззастенчивым грабежом». Минимальный размер оплаты труда не растет с той скоростью, с которой повышаются цены и утяжеляются налоги.

Тем, у кого на депозитах менее 1 миллиона рублей, не придется платить налог. Однако это не точная цифра, поскольку она будет отличаться в зависимости от условий банка.

Предполагается, что решение о повышении ключевой ставки было принято с целью остановки инфляции.


Читайте также:

Граждан России ждет новый налог

Симоньян объяснила резкую критику идеи налога на бездетность

Экономист Беляев объяснил рост цен на золото
#банк
#налоги
#цб рф
#цены
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Беляев объяснил рост цен на золото
30 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/bodnarchuk

Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил рост стоимости золота неуверенностью в дальнейшем развитии процессов в экономике.
«Устойчивый рост золота связан с неуверенностью в дальнейшем развитии экономических процессов. Золото рассматривается как последний рубеж, как вечная ценность. Фьючерсы — это вы покупаете золото, но не здесь и сейчас за него расплачиваетесь, а заключаете контракт на определённый срок по закреплённой нынешней цене. А поставку золота получаете в любое время. Вы закрепляете цену сегодняшнего дня на приобретение товара в будущем», — заявил в беседе с RT Беляев.

До этого менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева допустила, что с ростом ключевой ставки и вкладов могут существенно увеличиться и поступления в бюджет страны несмотря на то, что налог с процентов по вкладам коснётся немногих.

«Хотя прямой налог коснется немногих россиян, увеличение ставки и рост вкладов могут привести к существенным поступлениям в бюджет», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Татаринцева.

Ранее сообщалось, что российский продовольственный рынок в 2025 году столкнётся с более высоким, чем ожидалось в среднем по экономике, уровнем инфляции.

Читайте также:

В 2025 году ожидается значительный рост цен на продукты

Экономист Сироткин спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года

Путин сообщил о стремительном росте российской экономики
#бюджет
#золото
#рост
#вклады
#контракт
#налог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников