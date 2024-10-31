Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы приняли к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 и на период 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Минздрав России сформировал проект федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на три года с учётом показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он стартует 1 января 2025 года», – рассказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Как отметили в пресс-службе, основная часть средств, как и ранее, будет получена из федерального фонда и составит 179,8 млрд рублей. Планируются и межбюджетные трансферты из региональной казны на мероприятия, не включённые в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования в размере 2,4 млрд рублей.
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Лора Луганская