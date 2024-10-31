Мособлдума приняла в первом чтении трёхлетний бюджет Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении бюджет Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«По ключевым госпрограммам мы видим увеличение финансирования. Это ЖКХ, предпринимательство, сельское хозяйство, образование и другие. По сравнению с текущим годом планируется рост налоговых и неналоговых доходов на 14%. Это говорит о том, что наше предпринимательство развивается, создаются новые рабочие места», – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Рост доходов позволяет направить на социальную поддержку жителей Подмосковья более 122 млрд. рублей.
«Это значительные средства. У нас порядка 50% жителей охвачены социальной помощью. И все обязательства перед ними в виде льгот, компенсаций и доплат будут выполнены», – пообещал председатель регионального парламента.По словам Брынцалова, комитеты и фракции Мособлдумы проработают документ в контексте всех госпрограмм, внесут предложения и замечания в соответствии с наказами жителей.
«Жители также смогут высказать свои предложения. В четверг, 7 ноября, состоятся публичные слушания. Будем транслировать их в соцсетях и на сайте Мособлдумы. Откроем горячую линию. Всё, что поступит на неё и в чатах к трансляции, возьмём в работу», – сказал Брынцалов.Он подчеркнул, что главная задача – получить бюджет, отвечающий запросам наших жителей.
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Лора Луганская