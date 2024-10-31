Депутаты Мособлдумы объединили Дзержинский и Люберцы в один городской округ

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Подмосковные городские округа Дзержинский и Люберцы станут одним муниципалитетом. Соответствующий закон приняли депутаты в ходе 96-го заседания Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С инициативой об объединении выступил Совет депутатов Дзержинского, а депутаты Люберец поддержали её. Как сказал на заседании глава Дзержинского Андроник Пак, подмосковная практика показала положительный эффект от объединения городских округов.
Он добавил, что положительные перспективы очевидны и в муниципальном управлении. Объединение городских округов создаст единую административную структуру.
При этом регистрация останется прежней – менять документы жителям не понадобится.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму
Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года
Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
«Консолидированный бюджет составит 12,8 млрд рублей. Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, оперативно решать вопросы благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры», – пояснил Пак.
Он добавил, что положительные перспективы очевидны и в муниципальном управлении. Объединение городских округов создаст единую административную структуру.
При этом регистрация останется прежней – менять документы жителям не понадобится.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму
Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года
Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%
Лора Луганская