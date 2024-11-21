Мособлдума приняла за основу бюджет Подмосковья на три года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы приняла за основу бюджет Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Мы работаем над проектом бюджета больше трёх недель. За это время провели публичные слушания. В комитетах проходили заседания, на которых разобрали каждую статью расходов финансового документа. Ко второму чтению от комитетов, фракций и депутатов поступило 96 замечаний и предложений. Сегодня поддержали 88 из них. Это, в первую очередь, запросы наших жителей», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, речь идёт о строительстве социальных объектов, проведении капремонта в школах и детсадах. Отдельные замечания касались финансирования обновления объектов теплоснабжения.
Среди других тем – помощь в переселении из аварийного жилья, приобретение дорогостоящих препаратов для лечения детей. Дополнительные средства пойдут на деятельность дружинников.
Как отметил Брынцалов, работа над бюджетом на этом не заканчивается. Следующим этапом станет подготовка к принятию законопроекта в целом.
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Лора Луганская