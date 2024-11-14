Мособлдума продлила действие льгот по транспортному налогу для участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы продлили до конца 2025 года действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного парламента.
«Участники спецоперации освобождены от транспортного налога с прошлого года. Мы видим востребованность этой меры поддержки, поэтому сегодня продлили действие льготы до 1 января 2026 года. Практика показала, что есть запрос и на увеличение мощности освобождаемых от уплаты транспортного налога автомобилей до 200 лошадиных сил. До этого она составляла 150 лошадиных сил. Мы пошли навстречу и тоже отразили это в законе», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он пояснил, что закон был разработан на основе обращений семей военных. Брынцалов напомнил, что в Подмосковье принят целый комплекс мер поддержки как для участников спецоперации, так и для их родных.
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Лора Луганская