Мособлдума уточнила применение льгот для резидентов подмосковных ОЭЗ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье уточнили порядок предоставления льгот резидентам особых экономических зон региона. Соответствующий закон в ходе 100-го заседания приняли депутаты Мособлдумы.
Для резидентов ОЭЗ в Подмосковье действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Теперь они начнут работать начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль, а не с признания резидентом ОЭЗ, как это было до сих пор.
Он добавил, что инвестиции в регионе выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала уходящего года создали около 3 тыс. рабочих мест.
Читайте также:
Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли
Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей
В Московской области будут штрафовать за торговлю в неположенном месте
«Привлечение инвестиций в регион остаётся одной из наших первоочередных задач. Объём фактических инвестиций на территории ОЭЗ в январе-сентябре 2024 года составил свыше 40 миллиардов рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что инвестиции в регионе выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала уходящего года создали около 3 тыс. рабочих мест.
Читайте также:
Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли
Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей
В Московской области будут штрафовать за торговлю в неположенном месте
Лора Луганская