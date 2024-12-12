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Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Участникам спецоперации из Подмосковья и их семьям будут предоставлять дополнительную выплату взамен земельного участка. Выплата составит 500 тыс. рублей. Такой закон в ходе 100-го заседания приняла Мособлдума.


«Выплату смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий. Закон распространяется и на членов семьи погибшего бойца», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
Он отметил, что региональное законодательство постоянно совершенствуется. Подмосковные парламентарии регулярно вводят новые меры поддержки.

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Трамп выступил против применения ВСУ дальнобойных американских ракет против России
Трамп: удары ВСУ вглубь России американскими ракетами ведут к эскалации конфликта
12 декабря 2024, 16:10

Фото: iStock/vadimrysev

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ВСУ ударов по территории России американскими дальнобойными ракетами, поскольку это ведёт к ещё большей эскалации конфликта. Об этом ​политик заявил в интервью журналу Time.
Он заявил, что категорически не согласен с запуском закет на сотни миль вглубь территории России, поскольку это обостряет конфликт и усугубляет его.

Также Трамп отметил, что намерен использовать помощь США Украине в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров о завершении конфликта.

Ранее в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы у власти находился он, а не Джо Байден. После он добавлял, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа.

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В России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества
12 декабря 2024, 15:20

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Россия полностью поддерживает предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными в канун Рождества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва полностью поддерживает усилия Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

Также Песков добавил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и регулярно заявляет о готовности к их возобновлению на основе стамбульских договорённостей 2022 года.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил против идеи Орбана об обмена пленными в канун Рождества.

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#виктор орбан
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#военные
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Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Киева к переговорам с Россией
12 декабря 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией по поводу мирного урегулирования конфликта. Об это заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Его цитирует в своём телеграм-канале украинское издание «Страна.ua». По словам чиновника, для того, чтобы начались переговоры, Украина должна быть сильной. Только тогда она сможет говорить с Россией на равных.

Руководитель администрации главы киевского режима подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна получить «гарантии безопасности», которые для Зеленского эквивалентны членству в НАТО, а также достаточное количество вооружений и техники.

Ранее нелегитимный украинский президент подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его звонок Владимиру Путину. По словам Зеленского, никакие переговоры об урегулировании конфликта не должны проходить без участия Киева.

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#президент
#украина
#нато
#переговоры
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Батальон «Спарта» устроил геноцид американским бронетранспортерам — видео
Батальон «Спарта» уничтожил два американских бронетранспортёра в ДНР
12 декабря 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Evgeny555

Операторы БпЛА 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 51-й армии обнаружили и поразили два бронетранспортера М113 и пикап ВСУ. С их помощью противник осуществлял снабжение своих опорных пунктов.
80-й отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени А. С. Павлова — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации, ранее Народной милиции Донецкой Народной Республики, рассказывает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Подразделение начало свой боевой путь в августе 2014 года. Тогда оно полностью состояло из добровольцев. Первым командиром батальона был Арсен Павлов, легендарный Моторола. С самого начала противостояния на Донбассе батальон «Спарта» принимал активное участие во множестве военных операций. После начала спецоперации батальон был интегрирован в Вооружённые силы Российской Федерации.






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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 тысяч военных в Курской области
12 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/N-sky

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом информирует МО РФ.
Напоминаем, что в июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

Согласно информации, за последние сутки украинская армия ВСУ понесла более 200 военнослужащих убитыми. В сообщении также указано, что в ходе боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета противника. С начала августа общие потери ВСУ составили свыше 40 000 военнослужащих.

Ранее стало известно, что украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#армия
#днр
#сво
#всу
#танк
#сбу
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Бойцы ВСУ убили девушку и водителя, развозивших обеды для жителей Курской области
В Курской области ВСУ убили девушку и водителя, они развозили обеды для жителей
12 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов.
«Девочку с водителем убили, они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — приводит слова Коробова ТАСС.
По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали убивать мирных жителей ещё до вторжения в Курскую область. Так, в начале лета село, в котором Коробов проживал, было несколько раз обстреляно из миномётов. Под ударами оказались частные дома мирных жителей.

Ранее бойцы бригады морской пехоты в составе Вооружённых сил РФ штурмом взяли позиции украинских военных в приграничном районе Курской области. Один штурмовик подобрался вплотную к окопам противника и уничтожил пулемётную точку, которая мешала продвижению российских подразделений.

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#всу
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#убийство
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ВСУ потеряли танк Abrams и две Bradley при попытке атаковать село под Курском
12 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/dr_evil

Бойцы ВСУ на танке Abrams и трёх боевых машинах пехоты (БМП) Bradley попытались атаковать населённый пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в результате безуспешной атаки украинские войска лишились танка и двух машин Bradley. Третья БМП была подбита и отступила. Вся высаженная в районе населённого пункта пехота была ликвидирована.

Ранее Telegram-канал, связанный с российской группировкой войск «Север», писал об освобождении Новоивановки от ВСУ. По его данным, потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек. Минобороны РФ пока не подтверждало эту информацию.

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#всу
#украина
#россия
#курская область
#танки
#дрон
#атака
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Полковник СБУ Стариков: украинским военным придётся оставить Курахово
Полковник СБУ Стариков заявил, что ВСУ оставят Курахово и отойдут на запад
12 декабря 2024, 13:52

Фото: iStock/Evgeny555

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сдадут Курахово в ДНР. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«<…> мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдём из Курахово и всего кураховского направления на запад», — сообщил Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
По его словам, если украинские военные вовремя не оставят Курахово, то они попадут в котёл.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские военные освободили населённый пункт Заря в ДНР.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду и издевательствам со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая новые населённые пункты и города.

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#украина
#днр
#сво
#всу
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Украинец Сова рассказал о принуждении в ВСУ к самоубийству вместо плена
12 декабря 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед отправкой на передовую подвергают мощной психологической обработке. Их настраивают выбрать самоубийство вместо плена.
Об этом рассказал украинский военнопленный Иван Сова. Видеозапись его рассказа опубликовала пресс-служба министерства обороны РФ. Солдат рассказал, что командиры убеждают военнослужащих застрелиться или подорвать себя гранатой, по возможности прихватив с собой российского бойца. Им рассказывают, что в случае попадания в плен их всё равно убьют.

Сова попал в плен в Курской области. Он рассказал, что сначала их позиции атаковали дроны, а потом военнослужащие ВС РФ предложили им сдаться. Сам он был ранен, сослуживцы бросили его и ушли. Украинец остался жив только благодаря российским бойцам, которые оказали ему медицинскую помощь, а затем вывезли с передовой в тыл.

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