Подмосковным участникам СВО будут давать выплату в 500 тыс. рублей. вместо земли

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Участникам спецоперации из Подмосковья и их семьям будут предоставлять дополнительную выплату взамен земельного участка. Выплата составит 500 тыс. рублей. Такой закон в ходе 100-го заседания приняла Мособлдума.
«Выплату смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий. Закон распространяется и на членов семьи погибшего бойца», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь БрынцаловОн отметил, что региональное законодательство постоянно совершенствуется. Подмосковные парламентарии регулярно вводят новые меры поддержки.
Читайте также:
Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей
В Московской области будут штрафовать за торговлю в неположенном месте
Игорь Брынцалов: подмосковный бюджет остался социально ориентированным
Лора Луганская