В Московской области будут штрафовать за торговлю в неположенном месте

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье вводят штрафы за торговлю в неположенном месте. Соответствующий закон в ходе 100-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
КоАП Московской области дополнила статья о штрафах за розничную торговлю, оказание услуг общественного питания и бытовых услуг в неустановленных местах.
Составлять протоколы за торговлю в неустановленном месте будут должностные лица органов местного самоуправления, которые занимаются муниципальным контролем.
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«Незаконная уличная торговля – одно из самых распространённых нарушений в сфере потребительского рынка. С начала года зафиксировано более 13 тыс. правонарушений, к ответственности привлечены свыше 4,5 тыс. граждан. При этом количество нарушений растёт. Ежегодно в подмосковный Минсельхозпрод поступает порядка 2 тыс. жалоб жителей на незаконную уличную торговлю», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Составлять протоколы за торговлю в неустановленном месте будут должностные лица органов местного самоуправления, которые занимаются муниципальным контролем.
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Лора Луганская