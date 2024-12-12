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Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Подмосковные семьи с 1 января 2025 года будут получать выплату в 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребёнка. Закон о дополнительной мере поддержки на 100-м заседании приняла Мособлдума.


«Выплата предусмотрена для молодых семей до 35 лет включительно, проживающих в Подмосковье и состоящих в зарегистрированном браке, либо для единственного родителя. Ожидается, что в следующем году выплату получат более 7 тыс. семей. На это предусмотрено более 2 млрд рублей», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, в Московской области уже предусмотрены меры поддержки для многодетных семей. Предполагается, что введение ещё одной станет для них дополнительным подспорьем.

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