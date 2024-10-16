Названы вакансии для пенсионеров с самыми высокими зарплатами в России

Фото: istock/SeventyFour
Профессии с большим количеством открытых вакансий, которые доступны и для пенсионеров изучили специалисты платформы по поиску работы. Самая большая доля вакансий среди водителей, продавцов и упаковщиков, приводит данные анализа RT.
В III квартале 2024 года самая большая доля вакансий была у водителей-экспедиторов. Средняя зарплата для этой должности составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости.
Среди популярных профессий, где чаще всего ищут сотрудников, в том числе среди пенсионеров, также оказались упаковщики и продавцы. Вакансии упаковщиков составили 3% от общего числа предложений для пенсионеров. Средняя зарплата упаковщиков — 115 385 рублей в месяц при полном рабочем дне. Эта работа оказалась одной из самых высокооплачиваемых.
Вакансии продавцов составили 1,9% от общего числа предложений с пометкой «для пенсионеров». Средняя зарплата для продавцов составляет 47 852 рубля в месяц.
Среди самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров также оказались стикеровщики склада. Средняя зарплата на этой позиции 125 тыс. рублей в месяц. За год зарплата выросла на 66%.
Профессия риелтора также остается одной высокооплачиваемой. Здесь средняя оплата труда составляет 124 236 рублей в месяц, хотя реальный доход зависит от комиссий и премий.
Упаковщики заняли третье место по высокой зарплате. Работодатели предлагают в среднем 115 385 рублей в месяц при полном графике. За последний год зарплата упаковщиков выросла вдвое, что указывает на высокий спрос на эту категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов, пишут аналитики.
Читайте также:
В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам
В ФАС заявили об аномально высокой наценке торговых сетей на хлеб
Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»
Среди популярных профессий, где чаще всего ищут сотрудников, в том числе среди пенсионеров, также оказались упаковщики и продавцы. Вакансии упаковщиков составили 3% от общего числа предложений для пенсионеров. Средняя зарплата упаковщиков — 115 385 рублей в месяц при полном рабочем дне. Эта работа оказалась одной из самых высокооплачиваемых.
Вакансии продавцов составили 1,9% от общего числа предложений с пометкой «для пенсионеров». Средняя зарплата для продавцов составляет 47 852 рубля в месяц.
Среди самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров также оказались стикеровщики склада. Средняя зарплата на этой позиции 125 тыс. рублей в месяц. За год зарплата выросла на 66%.
Профессия риелтора также остается одной высокооплачиваемой. Здесь средняя оплата труда составляет 124 236 рублей в месяц, хотя реальный доход зависит от комиссий и премий.
Упаковщики заняли третье место по высокой зарплате. Работодатели предлагают в среднем 115 385 рублей в месяц при полном графике. За последний год зарплата упаковщиков выросла вдвое, что указывает на высокий спрос на эту категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов, пишут аналитики.
Читайте также:
В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам
В ФАС заявили об аномально высокой наценке торговых сетей на хлеб
Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»
Лия Мурадьян