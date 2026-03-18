МРОТ в России вырос на 20,7% и превысил прожиточный минимум

Фото: iStock/ArtemSam

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году увеличился на 20,7% и превысил уровень прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.



С 1 января 2026 года МРОТ был дополнительно проиндексирован и составил 27 093 рубля в месяц. Для сравнения, прожиточный минимум на душу населения в целом по стране в 2026 году составляет около 19 тысяч рублей.

Как отмечается, рост показателя стал частью реализации федерального проекта «Управление рынком труда», по которому все ключевые цели были достигнуты. Таким образом, минимальная зарплата в России теперь существенно превышает базовый уровень, необходимый для обеспечения жизнедеятельности.

Иван Мусатов

