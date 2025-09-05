Путин заявил, что в России должна быть экономика высоких зарплат

05 сентября 2025, 08:34

Фото: iStock/Natalia Rusanova

На пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября, президент России Владимир Путин заявил о необходимости трансформации российской экономики в экономику высоких зарплат. Об этом пишет РИА Новости.





Главная тема ВЭФ-2025 — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания» — акцентирует внимание на важности регионального развития и международного сотрудничества. Форум собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для обсуждения актуальных вопросов и поиска решений, способствующих устойчивому развитию Дальнего Востока.





«Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат», — сказал он.

