Набиуллина: экономика РФ быстро восстановилась несмотря на шоки 2022 года
Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025».
Глава ЦБ отметила, что плавающий валютный курс позволил российской экономике адаптироваться к шокам 2022 года, вызванным санкциями. Она подчеркнула, что макроэкономические условия были весьма гибкими.
В феврале 2022 года западные страны начали вводить масштабные санкции против Российской Федерации.
