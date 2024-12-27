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Telegraph: Трампу стоит предложить Британии войти в состав США

Фото: iStock/mrrobotonur07

Фото: iStock/mrrobotonur07

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить Великобритании войти в состав США. Об этом пишут Telegraph.


«Нам бы повезло, если бы предоставилась сделка, подобная полу-ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го Штата. Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — заявляют в газете.

Как пишет автор материала, сегодняшние отношения с Вашингтоном символизируют плохую для Британии сделку, которая привела к экономическому упадку страны. Данный процесс наблюдается последние годы, так как сейчас Лондон стал раем для предоставления услуг США, подобно Индии. Также Штаты пользуясь низким уровнем зарплат переманивают лучших специалистов Англии к себе в страну.

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#сша
#страны
#отношения
#британия
#трамп
Маск: США станут банкротом в случае увеличения госдолга
27 декабря 2024, 01:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

По словам миллиардера Илона Маска, США станут банкротом в случае роста государственного долга. Такой комментарий бизнесмен оставил под постом букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.
«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — заявил Маск.

Это высказывание бизнесмен сделал под постом букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось о растущем госдолге США в размере 36 триллионов долларов. При этом было отмечено, что данную проблему впервые за десятилетия можно решить с помощью нового департамента по достижению государственной эффективности, главой которого станет Маск. Также в числе возможных причин банкротства США миллиардер назвал проблему с бюджетными расходами страны.

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#сша
#бюджет
#маск
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Энергетик Харченко: отключения света на Украине будут следующие несколько лет
27 декабря 2024, 00:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что отключения света в стране продлятся еще следующие несколько лет. Об этом он заявил на телеканале «Киев-24».
«Но нормальной является ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — рассказал Харченко.

По словам эксперта, отключения продолжатся в стране даже в случае успешного восстановления энергетической инфраструктуры. Причиной этого являются ограничения в поставках. Они могут сокращаться при определенных погодных условиях или в случае низкого потребления электроэнергии.

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#ограничения
#украина
#электричество
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Хоман: Трамп вышлет нелегальных эмигрантов, чьи дети родились в США
26 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/Naeblys

Куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман заявил, что избранный президент США Дональд Трамп вышлет нелегальных эмигрантов, чьи дети родились в Штатах. Слова политика приводит издание The Washington Post.
«Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение»,— высказался Хоман в своем интервью для газеты.

Политик отметил, что у депортируемых будет выбор, оставить своего ребенка в США или быть высланными вместе с ним. Также страна вернется к практике, когда семьи нелегальных эмигрантов помещают в заключение. Для этого соорудят временные постройки с «мягкими» условиями.

Согласно данным The New York Times, на сегодняшний день в США доля эмигрантов от всего населения страны составляет 15,2%. В последний раз такой высокий результат фиксировался в 1890 году.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в первый же день своего правления подпишет ряд указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. К тому же администрация президента рассматривает варианты изменения закона о получении американского гражданства по месту рождения. В частности это может быть отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.

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#сша
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#мигранты
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Кадыров указал на «тревожный звонок» для Узбекистана и высказался о «чеченском следе»
Кадыров заявил о попытке «расшатать» Узбекистан и пригрозил ответственностью
26 декабря 2024, 19:23

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В последнее время внутренние силы пытаются расшатать политическую обстановку в Узбекистане. Об этом написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, медийные атаки на руководство страны поддерживаются западными средствами массовой информации, при этом активно делается акцент на якобы «чеченском следе».

Осенью в Узбекистане было совершено покушение на экс-чиновника. Ряд местных СМИ обвинил в причастности к случившемуся Кадырова.

По словам чеченского лидера, если бы он действительно был к этому причастен, то «довел бы дело до конца еще в тот же день». Происходящее в Узбекистане Кадыров назвал тревожным звонком для президента страны Шавката Мирзиёева.

Чиновнику, на которого было совершено покушение, глава Чечни посоветовал «не заигрываться в роли» жертвы. В ином случае Кадыров пригрозил ему ответственностью «по нашим традициям».

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#покушение
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ЦАХАЛ атаковала военные объекты хуситов в Йемене
26 декабря 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Diy13

Военные цели хуситов в Йемене атаковала армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), проинформировали в армейской пресс-службе. Там подчеркнули, что хуситы неоднократно били по Израилю и его гражданам в том числе при помощи дронов.
«…Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена», — сказано в публикации ЦАХАЛ.
Как утверждают военные, при помощи атакованных ЦАХАЛ объектов в регион доставлялось контрабандой иранское вооружение.

ЦАХАЛ резюмировала, что хуситы полагаются на Иран, чтобы осуществлять свои атаки.

Накануне в среду, 25 декабря, израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупреждал, что хуситов ожидает судьба шиитской группировки «Хезболлах».

Отношения Израиля с Ираном обострились после того, как ЦАХАЛ ликвидировала генсека «Хезболлах» Хасана Насруллу.

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#война
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#биньямин нетаньяху
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Лукашенко и Пашинян публично поспорили на саммите ЕАЭС
26 декабря 2024, 19:03

Фото: iStock/sezer ozger

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорили во время саммита ЕАЭС о формате участия делегации Армении в следующей такой встрече.
Инцидент произошел после слова Пашиняна о нежелании приезжать на следующий саммит организации в Минск. Белорусский лидер в связи с этим поинтересовался, в чем заключается проблема.

«Далеко до Минска? Или некому вас подвезти?», — добавил Лукашенко.

В ответ армянский премьер сказал, что ранее уже выступил с публичным заявлением и не намерен его пересматривать. На это Лукашенко ответил, что заявления Пашиняна будут рассмотрены.

«А что тут рассматривать? Мое заявление не подлежит рассмотрению», — возразил политик.

На следующем саммите в Минске может не быть телевизоров для того, чтобы обеспечить премьеру Армении площадку для дистанционного выступления.

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#саммит
#заявление
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#лукашенко
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Эксперт Блохин рассказал, к чему приведут угрозы Трампа присоединить Канаду
Политолог Блохин: угрозами Канаде Трамп намекает на новую экономическую политику
26 декабря 2024, 18:49

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Угрозами присоединить Канаду к США избранный президент Дональд Трамп намекает на пересмотр экономических отношений. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По мнению эксперта, республиканский политик стремится добиться наиболее выгодной позиции для дальнейших переговоров, по этой причине серьезно воспринимать подобные заявления с его стороны не надо. Блохин отметил, что при этом Трамп всегда любил привлекать к себе внимание СМИ.

Слова избранного президента Соединенных Штатов политолог назвал «классикой» переговоров Вашингтона не только с Канадой, но и с Мексикой, Гренландией и Панамой. Стоит отметить, что сегодня Канада и так зависит от США, а Трамп хочет сделать экономическую политику еще более выгодной, заключил Блохин.

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#сша
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#политолог
#канада
#трамп
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Путин назвал приоритетную цель России
Путин: поддержка рождаемости — в приоритете для России
26 декабря 2024, 18:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране, заявил глава государства Владимир Путин. Телеграмму опубликовал Кремль.
«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель», — гласит публикация.
Путин отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям.

Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.

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#демография
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Володин направил в комитет ГД проект о полном запрете вейпов и жидкостей для них
26 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphotovadimguzhva

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект, который предполагает полный запрет на торговлю вейпами и жидкостями для их использования. Об этом пишет РИА Новости.
Инициатива, предложенная представителями фракции КПРФ, включает запрет на оптовую и розничную продажу «никотина (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».

Ранее доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп. В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.

До этого в России создали первую электронную антивейп-систему. О разработке специалистов из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения рассказали авторы устройства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нарколог
#запрет
#кпрф
#вейп
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