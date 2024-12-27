Telegraph: Трампу стоит предложить Британии войти в состав США

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Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить Великобритании войти в состав США. Об этом пишут Telegraph.
«Нам бы повезло, если бы предоставилась сделка, подобная полу-ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го Штата. Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — заявляют в газете.
Как пишет автор материала, сегодняшние отношения с Вашингтоном символизируют плохую для Британии сделку, которая привела к экономическому упадку страны. Данный процесс наблюдается последние годы, так как сейчас Лондон стал раем для предоставления услуг США, подобно Индии. Также Штаты пользуясь низким уровнем зарплат переманивают лучших специалистов Англии к себе в страну.
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Иван Мусатов