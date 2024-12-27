Маск: США станут банкротом в случае увеличения госдолга

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По словам миллиардера Илона Маска, США станут банкротом в случае роста государственного долга. Такой комментарий бизнесмен оставил под постом букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.
«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — заявил Маск.
Это высказывание бизнесмен сделал под постом букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось о растущем госдолге США в размере 36 триллионов долларов. При этом было отмечено, что данную проблему впервые за десятилетия можно решить с помощью нового департамента по достижению государственной эффективности, главой которого станет Маск. Также в числе возможных причин банкротства США миллиардер назвал проблему с бюджетными расходами страны.
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