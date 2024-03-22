МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в 880 миллионов долларов

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. Как сообщила пресс-служба организации, все эти средства должны будут пойти на поддержку национального бюджета страны.
О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Это первый из четырех платежей на общую сумму 5,4 миллиарда долларов США, которые должны быть осуществлены в этом году в рамках полномасштабной программы, утвержденной для Украины.
Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд. Согласно мнению агентства Bloomberg, это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов от Европейского союза.
Напомним, что ранее Международный валютный фонд утвердил четырехлетнюю программу расширенного кредитования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд в рамках этого механизма поступил в украинский бюджет в апреле 2023 года.
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Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд. Согласно мнению агентства Bloomberg, это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов от Европейского союза.
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Артем Путинцев