МВФ в марте обсудит выделение Украине $880 млн

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда наметил на март рассмотрение договоренности с Украиной о предоставлении ей транша на $880 млн, сообщает ТАСС.
Заседание запланировано ну вторую половину марта, уточнила официальный представитель МВФ Джули Козак. Деньги будут выделены в рамках механизма расширенного кредитования.
О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд.
Ранее МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного кредитования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд в рамках этого механизма поступил в украинский бюджет в апреле 2023 года.
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О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд.
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Ювелина Бернст