МВФ одобрил выделение транша для Украины на сумму свыше миллиарда долларов

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере более 1 миллиарда долларов США, сообщается на сайте организации.
Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр соглашения по программе расширенного финансирования и принял решение о переводе Киеву кредитных средств в размере 1,1 миллиарда долларов США. Они будут направлены на поддержку бюджета страны.
Согласно заявлению, украинская экономика остается устойчивой, несмотря на сложную ситуацию.
Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики до 2% в 2025 году. При этом прогноз роста ВВП на 2024 год был оставлен без изменений 3,2%.
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Согласно заявлению, украинская экономика остается устойчивой, несмотря на сложную ситуацию.
Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста украинской экономики до 2% в 2025 году. При этом прогноз роста ВВП на 2024 год был оставлен без изменений 3,2%.
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Александр Климов