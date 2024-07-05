Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком МВФ

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После получения очередного кредитного транша Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком Международного валютного фонда (МВФ). Её задолженность перед организацией выросла до 13,8 миллиарда долларов.
Это следует из данных МВФ, которые изучили аналитики РИА Новости. В прошлую пятницу, 28 июня, руководство фонда завершило четвёртый пересмотр программы финансовой помощи Киеву и одобрило выделение нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов. После этого долг Украины вырос до 13,8 миллиарда долларов и она стала вторым основным заёмщиком МВФ, оттеснив на третью позицию Египет с его задолженностью в размере 13,6 миллиарда долларов.
Многолетним лидером по этому показателю является Аргентина. Эта южноамериканская страна в 2018 году получила крупнейшую в истории МВФ кредитную линию на сумму в 57 миллиардов долларов. На текущий момент задолженность Аргентины перед фондом составляет 41,7 миллиарда долларов. На долю этих трёх должников приходится 46% всех кредитов, выданных МВФ.
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