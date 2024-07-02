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США подготовили очередной транш военной помощи для Украины

США намерены объявить о выделении пакета помощи Киеву на сумму $2,3 миллиарда
02 июля 2024, 19:11
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Соединённые Штаты намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на 2,3 миллиарда долларов, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
При этом в агентстве не уточнили, что будет включать в себя новый пакет вооружений.

Ранее в Пентагоне сделали заявление о ракетах ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты не будут менять свою политику по данному вопросу и разрешают ВСУ бить ракетами только по той территории, на которой проходит специальная военная операция.



Однако сегодня стало известно, что ряд чиновников из США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#сво
Лукашенко: ВВС и ПВО Белоруссии привели в боевую готовность из-за активности ВСУ
02 июля 2024, 20:07

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВВС и ПВО привели в высокую боевую готовность из-за активности ВСУ на приграничье, на позиции вышли комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом глава республики заявил сегодня, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», – пояснил президент Белоруссии.

Как добавил Лукашенко, в режим усиленной охраны границ перевели военных и пограничников, развернули силы специальных операций. Также он заметил, что до этого силовые структуры РБ проводили подобные учения и теперь такой опыт оказался кстати.

Президент Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии нет никаких красных линий – при агрессии наступит «удар всеми видами вооружения по определенным целям».

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ВС РФ заняли многоэтажки в западной части «Канала» в Часовом Яре
02 июля 2024, 20:06

Фото: istockphoto/zim286

Многоэтажки на западе микрорайона «Канал» в Часовом Яре заняла российская армия, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что об этом свидетельствуют кадры с российского беспилотника.
До этого Минобороны России докладывало об уничтожении опорника ВСУ танкистами ВС РФ на авдеевском направлении. Ведомство уточнило, что противник потерял укрепления, а также пулеметные точки.
Цели ликвидированы прямой наводкой солдатами группировки войск «Центр». Боевики ВСУ же в ответ использовали FPV-дроны и минометный огонь.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов спрогнозировал завершение спецоперации осенью текущего года. Иностранные аналитики считают иначе.

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Главком Сырский: обстановка на покровском направлении остается сложной для ВСУ
02 июля 2024, 19:36

Фото: iStock/aapsky

Главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины написал в своих соцсетях.
По словам Сырского, основной проблемой для командиров остается комплектование подразделений «мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими». Еще одна беда – это недостаток РЭБ и ПВО, которые могли бы помешать российским беспилотникам.

Вместе с тем главком отметил, что несмотря на напряженную ситуацию в направлении Покровска, на других участках интенсивность боев уменьшилась. Однако самая линия активного фронта стала больше.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев в жесткой форме приказал Сырскому любой ценой удержать часть ЛНР, которая пока остается под контролем Украины.

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#лнр
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#пво
#всу
#вс рф
#сво
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Танкисты ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении — видео
Минобороны: Танкисты РФ разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
02 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/aapsky

Опорник ВСУ ударом прямой наводкой разгромили российские танкисты. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры с боевой работой экипажа танка Т-72Б3М войсковой группировки «Центр».
«Экипаж танка Т-72Б3М горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнём прямой наводкой уничтожил опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на Авдеевском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Бойцы ВС РФ «работали» по украинским неонацистам осколочно-фугасными боеприпасами. Уничтожены укрепления и пулеметные точки противника. Боевики ВСУ «огрызались» при помощи минометов и FPV-дронов.

Ранее китайский эксперт Янь Сюэтун предполагал, что боевые действия на Украине не закончатся в ближайший год.

Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов имеет на этот счет противоположное мнение. Офицер считает, что спецоперация завершится уже этой осенью.

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Чиновники США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары по России
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#минобороны рф
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Чиновники США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары по России
02 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/PavelRodimov

Ряд западных чиновников выступили за отмену ограничений на удары по территории РФ, об этом сообщает Defense News.
«Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений», — уточняется в сообщении издания.

В статье отметили, что эту позицию разделяет и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.

В России, в свою очередь, неоднократно отмечали, что удары западным оружием по российским регионам будет рассматриваться как прямая агрессия со стороны стран-поставщиков этого оружия.

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#вс рф
#всу
#сво
#оружие
#евросоюз
#сша
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«Друг друга переклацали»: Боец ВСУ сознался в стрельбе по сослуживцам
Пленный боец ВСУ рассказал об огне по сослуживцам из-за плохой координации
02 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/YakubovAlim

Из-за плохой координации командования украинские военные иногда ведут огонь по своим сослуживцам, в этом признался пленный боец ВСУ Вячеслав Курочкин, его цитирует ТАСС.
«Мы не знаем даже, где наши позиции, где кто стоит, чтобы мы друг друга не переклацали», — рассказал Курочкин.

Боец Вооружённых сил Украины признался, что за время службы он дважды стрелял по позициям, на которых находились его сослуживцы.

Курочкин также посетовал, что украинское командование, вместо того чтобы помогать бойцам на передовой и координировать их работу, отсиживается в тёплых кабинетах, а простых солдат бросают на убой.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, что отказников на Украине жестоко расстреливают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#плен
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Депутат Чепа допустил завершение СВО в озвученные Генштабом сроки
02 июля 2024, 16:56

Фото: iStock/Diy13

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине теоретически мог бы завершиться уже осенью этого года, в озвученные Генштабом сроки. Об этом информирует «Лента.ру».
По словам парламентария, это станет возможным, если изменится внутренняя политика ряда западных государств. Чепа также упомянул ситуацию во Франции, отметив, что нынешний лидер страны может оказаться в трудном положении, когда премьер и парламент перестанут соглашаться с его политическим курсом.

Депутат добавил, что на сегодняшний день Запад продолжает поставлять большие объемы вооружений киевскому режиму, что не способствует завершению конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кабмин РФ поддержал проект о передаче конфискованного оружия в зону СВО
02 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении процедуры передачи в зону СВО конфискованного, добровольно сданного и невостребованного оружия. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает ТАСС. Согласно инициативе, оружие и боеприпасы, которые по закону подлежат уничтожению, могут передаваться в пользование Росгвардии или передаваться государственным военизированным организациям.
Порядок передачи конфискованного оружия, в том числе в зону СВО, позднее установит правительство РФ. По данным издания, решение об отправке будет принимать Минобороны.

Ранее авторы инициативы заявляли, что конфискованные и добровольно переданные оружие и патроны, согласно закону, уничтожает Росгвардия, хотя они часто является исправными и пригодными к использованию. Для того, чтобы можно было с пользой применять вооружение, нужно разрешить вопрос с его обращением в собственность России.

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#росгвардия
#оружие
#правительство
#вооружение
#собственность
#сво
#минобороны
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В Харьковской области объявлена воздушная тревога
02 июля 2024, 16:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что в Салтовском районе прозвучали два мощных взрыва. Согласно информации источника, в небо поднялся столб дыма.

Также известно о детонациях в данном районе. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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