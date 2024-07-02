США подготовили очередной транш военной помощи для Украины

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Соединённые Штаты намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на 2,3 миллиарда долларов, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
При этом в агентстве не уточнили, что будет включать в себя новый пакет вооружений.
Ранее в Пентагоне сделали заявление о ракетах ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты не будут менять свою политику по данному вопросу и разрешают ВСУ бить ракетами только по той территории, на которой проходит специальная военная операция.
Однако сегодня стало известно, что ряд чиновников из США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее в Пентагоне сделали заявление о ракетах ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты не будут менять свою политику по данному вопросу и разрешают ВСУ бить ракетами только по той территории, на которой проходит специальная военная операция.
Однако сегодня стало известно, что ряд чиновников из США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева