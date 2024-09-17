«Известия»: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч рублей

Фото: istock/mizar_21984
Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 000 рублей. Об этом информируют «Известия».
По данным издания, связано это с увеличением ключевой ставки до 19%. Отмечается, для того чтобы достичь такого дохода, на накопительных счетах и депозитах гражданина должно находиться более 1 000 000 рублей.
Сообщается, что эта сумма может варьироваться в зависимости от предложений финансовых учреждений. Эксперты предполагают, что под действие этого налога попадут не более 5% вкладчиков, что составляет около 1 млн человек. Власти планируют получать от этой меры около 100 млрд рублей в год.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начались рассылки уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год.
До этого гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно. По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются.
Читайте также:
В Госдуму внесли проект о самозапрете на ставки у букмекеров и азартные игры
Путин подписал закон о социальных вкладах до 50 тысяч для людей с низким доходом
В Госдуме приняли закон о введении туристического налога в РФ
Сообщается, что эта сумма может варьироваться в зависимости от предложений финансовых учреждений. Эксперты предполагают, что под действие этого налога попадут не более 5% вкладчиков, что составляет около 1 млн человек. Власти планируют получать от этой меры около 100 млрд рублей в год.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начались рассылки уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год.
До этого гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно. По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются.
Читайте также:
В Госдуму внесли проект о самозапрете на ставки у букмекеров и азартные игры
Путин подписал закон о социальных вкладах до 50 тысяч для людей с низким доходом
В Госдуме приняли закон о введении туристического налога в РФ
Дарья Осипова