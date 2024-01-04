Мягкой посадки не будет: экономическая стабильность России в 2024 году под угрозой

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В 2024 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, что также отразится на ситуации в России. Это приведёт к дефляции и проблемам в бизнесе. Об этом в эфире «радио 1» рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, мир находится на пороге изменений: высокие ключевые ставки неминуемо приведут к замедлению темпов роста экономики во многих странах, в том числе, и в России. При этом, сгладить удар не получится.
Во время прямой линии в декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, экономическая ситуация в России стабильно развивается, за девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Однако Кабаков отметил, что успехами в экономике РФ обязана военно-промышленному комплексу, а точнее, — субсидированию со стороны государства.
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«Многие надеются на мягкую посадку, но этого не будет. Замедление темпов, снижение потребительского спроса и темпов роста в промышленности с учётом завершённых стимулов, которые предоставляло правительство, в том числе для отраслей военно-промышленного комплекса, может привести к обратной ситуации: мы можем увидеть падающий потребительский спрос, дефляцию в некоторых секторах. Но не для потребителей. Это может коснуться товаров длительного пользования. Ставки растут, потребительский кредит брать больно, ипотеку, не субсидированную уже, невозможно использовать, — всё это приведёт к дисбалансам, к замедлению в перспективе ближайшего полугода», — отметил Кабаков.
«Та экономика, которую мы получили в 2023 году росла за счёт отдельных отраслей, которые государство активно субсидировало. В этой сфере могут быстро измениться вводные. Так, если геополитические конфликты начнут переходить в затухающую фазу, если расходы на военно-промышленный комплекс будут снижаться, я думаю, мы увидим замедление в промышленности и новые вводные для нашей экономики», — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова