Экономист Потапенко: продуктовая корзина в 2024 году подорожает на 21%

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Продуктовая корзина в 2024 году может подорожать на 21%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко.
«Следующий год по расчётам нашей группы прибавит приблизительно 21 процент по продуктовой корзине. Цифра меньше этого года, так как в 2023-м мы получили в районе 30-35 процентов. Это связано с замедлением экономики. То есть люди в следующем году смогут меньше покупать, у них будет меньше доходов, и это повлияет на среднюю душевую корзину», — отметил Потапенко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова