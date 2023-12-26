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Начали жить лучше: экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году

Экономист Зубец: в 2024 году россияне будут тратить больше денег на отдыхе
26 декабря 2023, 13:18
Фото: IStock/alfexeРоссиянам раскрыли, при каком условии продукты в России подешевеют

Фото: IStock/alfexeРоссиянам раскрыли, при каком условии продукты в России подешевеют

Покупка питания, одежды и обуви, а также траты на транспорт и жильё стали самыми большими статьями расходов жителей России в 2023 году. При этом, доля расходов на образование и питание вне дома сократились в два раза относительно показателей прошлого года, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».

Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец считает результаты исследования неверными. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что в 2022 году россияне начали активно ходить в кафе и рестораны, чтобы отвлечься от экономического кризиса. В этом году ситуация могла измениться, но несущественно.
«Расходы на питание вне дома могли сократиться, но незначительно. В прошлом году они выросли, потому что народ решил пойти в рестораны и кафе, чтобы сократить неприятности, связанные с экономическим кризисом. В этом году стремление к питанию вне дома в два раза не упало, поэтому это просто ошибка исследования, этого быть не может», — заметил экономист.
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Эксперт выразил несогласие и с тратами на образование. По мнению экономиста, стремление к образованию действительно снизилось из-за дефицита кадров на рынке труда, но расходы на эту категорию в два раза не могли упасть.
«Зачем получать образование, если на рынке труда дефицит кадров и можно найти неплохую работу, не имея двух дипломов о высшем образовании? С другой стороны, приоритет образования как основы благополучия никуда не делся. Понятно, что образование в начале 90-х – начале 00-х котировалось чуть выше, потому что было понятно, что без него ты никто. Но жизнь изменилась и люди с плохим образованием получили больше возможностей, чем это было 20 лет назад, и это действительно способствует снижению популярности образования. Но за прошлый год стремление к получению платного образования никуда не делось. Более того, оно растёт, потому что все понимают, что хорошее образование – платное. Поэтому в падение трат на образование в два раза я не верю», — заявил Зубец.
В 2024 году, по мнению эксперта, будут снижаться расходы россиян на продукты питания, ЖКХ. При этом, вырастут траты на досуг, в том числе на туризм.
«В следующем году я думаю, что доля расходов на питание продолжит сокращаться, увеличатся доля расходов на культуру и досуг, в том числе на туристические поездки, – их станет больше. Расходы на питание вне дома останутся на прежнем уровне, несколько сократится доля расходов на ЖКХ и на жильё в общих расходах, потому что рост доходов будет опережать рост стоимости ЖКХ», — заключил экономист.
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Орешкин: Россия занимает выгодные позиции по платформизации разных отраслей
26 декабря 2023, 13:37

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Россия занимает выгодные позиции по платформизации отраслей. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт», приведя в пример «Яндекс», который обыграл Google на рынке такси.
Он считает, что за счет технологий в ближайшие десятилетия изменятся все традиционные отрасли: энергетика, транспорт, производство продовольствия, здравоохранение и многие другие.

«Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это «Яндекс Такси», сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой», - объяснил Орешкин.

По его словам, таким образом развивается цифровой госплан. Он отметил, что платформизация затронет все виды российской экономике, а также рыночном направлении и социальной сфере, в том числе, в образовании. Орешкин объяснил, что так будет находиться индивидуальный подход к каждому ученик. При этом в сфере здравоохранения уже начали проявляться первые плоды применения искусственного интеллекта. Позже сервисы станут частью общей платформы, благодаря которой станет возможным анализировать здоровье человека.

Орешкин отметил, что Россия находится на выходных позициях, приведя в пример «Яндекс», который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси. Таким образом, в России есть конкурентоспособные компании, внедряющие цифровые подходы.

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#здравоохранение
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#тарифы
#google
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FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»
26 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Emily_M_Wilson

Из-за резкого падения урожайности цена на иранский шафран премиум-сортов в нынешнем году выросла до 1 400 долларов за килограмм на внутреннем рынке. Это в два раза дороже, чем в 2022 году.
По сообщению издания The Finantial Times, за границей цена на эту пряность достигает 1 800 долларов за килограмм. Неблагоприятные погодные условия и дефицит воды негативно сказываются на иранском шафранном бизнесе. Производители из области Хорасан в Восточном Иране, известной своими шафрановыми плантациями, сообщили, что в этом году собрали урожай вдвое меньший по сравнению с 2022 годом.

По словам директора шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари, морозная зима, сухая весна и летняя жара до 50 градусов Цельсия отрицательно сказались на посадках пряности. В результате так сократился урожай шафрана и выросла его цена.

Более 90% мирового производства шафрана приходится на Иран. Эту пряность называют «золотом пустыни» за его способность расти в условиях более сухого климата. По словам одного из дилеров центра торговли шафраном, его продажи упали наполовину. Из-за удорожания снизился и экспорт пряности. Производители пряности опасаются, что и внутреннее потребление снизится из-за удорожания жизни на фоне инфляции и санкций.

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#производители
#иран
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Центр производителей металлообрабатывающего оборудования создадут в Подмосковье
26 декабря 2023, 12:24

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье планируют создать кластер производителей металлообрабатывающего оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание данного центра обсудили в рамках круглого стола, в котором приняли участие представители крупных промышленных компаний, работающих в секторе станкостроения.

На встрече были подняты вопросы о о потребностях предприятий отраслей реального сектора экономики в современном технологическом оборудовании и кадрового обеспечения производств квалифицированным персоналом.

«Плодотворное сотрудничество производителей станков и комплектующих позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским станкостроением. Рассчитываем, что сегодняшний круглый стол будет способствовать решению задач, касающихся развития отрасли. Уверен, что подобные встречи приобретут системный характер», – подчеркнул председатель МОСПП (РОР) Борис Богатырёв.

Кроме этого, благодаря такому сотрудничеству страна сможет достичь технологического и экономического суверенитета.

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#сотрудничество
#подмосковье
#центры
#предприниматели
#производство
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ФАС возбудила ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц
26 декабря 2023, 10:44

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудили четыре дела в отношении предприятий-производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений.
Например, в результате изучения рынка и анализа полученных данных, сотрудники Кемеровского управления ФАС РФ пришли к выводу, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке, передают «Известия». Эти компании в октябре нынешнего года допустили рост цен на яйца от 31% до 40% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя средневзвешенная себестоимость в этот же период снижалась. Управление ФАС возбудило в отношении производителей дела по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В других регионах управления ФАС также выявили одновременное повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриное яйцо у крупных производителей. В отношении компаний возбуждены дела по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений, им грозят оборотные штрафы.

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#яйца
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#рф
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Росфинмониторинг назвал способ решения проблемы «круговорота рублей»
РФМ: проблему круговорота рублей экспортёры решают в индивидуальном порядке
26 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/Larineb

Российские экспортёры могут в индивидуальном порядке решить проблему «круговорота рублей». Об этом в беседе с РБК сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он уточнил, что при Минфине РФ работает межведомственная комиссия, которая рассмотрит соответствующее обращение экспортёра и изменит пороговое значение в каждом конкретном случае. Таким образом, принимаются точечные решения по каждому обратившемуся экспортёру.

Специалист также отметил, что в настоящее время Минфин РФ не наблюдает серьёзных проблем в этой отрасли.

Напомним, что «круговорот рублей» представляет собой процесс, при котором экспортёры частично конвертируют рублёвые доходы в валюту в других странах, а затем возвращаются в Россию и обратно обменивают её на рубли.

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#экономика
#экспорт
#рубль
#валюта
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Названа срок перезапуска завода Hyundai в Петербурге
Завод Hyundai в Петербурге перезапустят в январе 2024 года
26 декабря 2023, 00:21

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщает ТАСС.
Информация отмечает, что предыдущий период простоя завода корейского производителя Hyundai в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.

Ранее в СМИ упоминали, что ожидание оригинальных запчастей для автомобилей марок Hyundai, KIA и других корейских брендов в России может занять более трех месяцев. Это привело к увеличению стоимости не только оригинальных комплектующих, поставляемых через параллельный импорт, но и неоригинальных деталей.

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#информация
#импорт
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Reuters: сделку по реструктуризации «Яндекса» перенесли на 2024 год
25 декабря 2023, 21:48

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. переносится на 2024 год. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что нидерландская Yandex N.V. является головной компанией группы «Яндекс». С прошлого года она обсуждает множество вариантов реорганизации.

По информации источника, холдинг намерен сделать так, чтобы его некоторые дочерние предприятия сохранили доступ к рынкам Запада, несмотря на имеющиеся против России санкции. При этом в «Яндексе» не стали давать каких-либо комментариев относительно процесса реструктуризации.

Ранее «Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой. По информации пресс-службы, такие ошибки возникают регулярно, однако специалисты сервиса их быстро находят и устраняют.

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Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки
25 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Евразийский экономический союз — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и геополитической повестки. Об этом Пашинян сообщил в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Армении отметил, что страна продолжает развивать взаимодействие в экономическом сотрудничестве, а также стремится прекращать различные попытки «политизации евразийской интеграции». Пашинян добавил, что базовые свободы торговли не должны ограничиваться или искореняться из-за соображений политики. По его словам, Армения положительно относится к подписанию соглашения о свободной торговле с Ираном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

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Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц

Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург
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#петербург
#экономика
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Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц
Путин призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ
25 декабря 2023, 20:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав «не жадничать». Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Отмечается, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что государство за счет своего производства покрывает свои внутренние потребности в пищевой сфере, в том числе в различных видах мяса, молоке, овощах, и в куриных яйцах. На что Владимир Путин пошутил, сказав «поставьте нам, не жадничайте».

Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.

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