Начали жить лучше: экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году

Покупка питания, одежды и обуви, а также траты на транспорт и жильё стали самыми большими статьями расходов жителей России в 2023 году. При этом, доля расходов на образование и питание вне дома сократились в два раза относительно показателей прошлого года, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».