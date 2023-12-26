Начали жить лучше: экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году

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Покупка питания, одежды и обуви, а также траты на транспорт и жильё стали самыми большими статьями расходов жителей России в 2023 году. При этом, доля расходов на образование и питание вне дома сократились в два раза относительно показателей прошлого года, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».
«Расходы на питание вне дома могли сократиться, но незначительно. В прошлом году они выросли, потому что народ решил пойти в рестораны и кафе, чтобы сократить неприятности, связанные с экономическим кризисом. В этом году стремление к питанию вне дома в два раза не упало, поэтому это просто ошибка исследования, этого быть не может», — заметил экономист.
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Эксперт выразил несогласие и с тратами на образование. По мнению экономиста, стремление к образованию действительно снизилось из-за дефицита кадров на рынке труда, но расходы на эту категорию в два раза не могли упасть.
«Зачем получать образование, если на рынке труда дефицит кадров и можно найти неплохую работу, не имея двух дипломов о высшем образовании? С другой стороны, приоритет образования как основы благополучия никуда не делся. Понятно, что образование в начале 90-х – начале 00-х котировалось чуть выше, потому что было понятно, что без него ты никто. Но жизнь изменилась и люди с плохим образованием получили больше возможностей, чем это было 20 лет назад, и это действительно способствует снижению популярности образования. Но за прошлый год стремление к получению платного образования никуда не делось. Более того, оно растёт, потому что все понимают, что хорошее образование – платное. Поэтому в падение трат на образование в два раза я не верю», — заявил Зубец.В 2024 году, по мнению эксперта, будут снижаться расходы россиян на продукты питания, ЖКХ. При этом, вырастут траты на досуг, в том числе на туризм.
«В следующем году я думаю, что доля расходов на питание продолжит сокращаться, увеличатся доля расходов на культуру и досуг, в том числе на туристические поездки, – их станет больше. Расходы на питание вне дома останутся на прежнем уровне, несколько сократится доля расходов на ЖКХ и на жильё в общих расходах, потому что рост доходов будет опережать рост стоимости ЖКХ», — заключил экономист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова