Каширские волонтёры почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Волонтёры отряда «Росток» школы №4 городского округа Кашира провели уборку памятника участникам Великой Отечественной войны в Ожерельевском Плодолесопитомнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В День неизвестного солдата, волонтёры возложили цветы, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. Памятную дату ежегодно отмечают в России 3 декабря. Это день памяти тех, кто отдал жизнь в сражениях за свободу и независимость страны», – отметили в администрации.Именно 3 декабря, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на въезде в Зеленоград и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.
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Лора Луганская