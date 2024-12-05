Власти округа Кашира проведут выездную администрацию в посёлке Зендиково

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Приём жителей в формате выездной администрации проведёт руководство городского округа Кашира в посёлке Зендиково в ближайший вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В ходе выездной администрации жители посёлка смогут получить консультации от профильных служб жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства, социального обеспечения, а также задать вопросы по предпринимательской деятельности. Кроме того, можно будет изложить свои инициативы по улучшению городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.Выездная администрация состоится по адресу: посёлок Зендиково, Банная улица, дом №6а. Мероприятие начнётся в 17:00. Принять участие во встрече смогут все желающие.
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