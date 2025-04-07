На фестивале «Зарайская нива» дали старт весенним полевым работам в Подмосковье

Фото: администрация м. о. Зарайск
В Зарайске прошёл традиционный фестиваль-выставка «Зарайская нива». Он объединил местных сельхозпроизводителей и открыл весеннюю посевную кампанию, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Каждый год «Зарайская нива» собирает на одной площадке тех, кто трудится на земле, растит хлеб, вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса.
На фестивале наградили лучших представителей агропромышленного комплекса округа.
Участники увидели агротехнику, которая будет работать на полях, попробовали фермерскую продукцию. Изюминкой «Зарайской нивы» стала выставка ретро-техники «Мы из СССР», которую организовала инициативная группа жителей.
Гостям фестиваля предложили насыщенную программу с анимационными площадками, творческими номерами местных коллективов, мастер-классами и фотозонами.
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«Скоро для аграриев начнётся горячая пора. Наша задача – выполнить все запланированные работы в срок, и пусть погода не подведёт! Желаю всем благодатной почвы и высоких урожаев», – отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, давая старт весенне-полевым работам.Фото: администрация м. о. Зарайск
На фестивале наградили лучших представителей агропромышленного комплекса округа.
Участники увидели агротехнику, которая будет работать на полях, попробовали фермерскую продукцию. Изюминкой «Зарайской нивы» стала выставка ретро-техники «Мы из СССР», которую организовала инициативная группа жителей.
Гостям фестиваля предложили насыщенную программу с анимационными площадками, творческими номерами местных коллективов, мастер-классами и фотозонами.
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Лора Луганская