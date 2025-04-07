На фестивале «Зарайская нива» дали старт весенним полевым работам в Подмосковье

На следующей неделе доллар будет стоить 84-86 рублей, евро — 90-92 рубля, а юань 11,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, окончание налогового периода и неопределенность на мировой арене не сильно отразились на российской валюте.