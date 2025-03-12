Свыше 80% озимых культур в Московской области находятся в хорошем состоянии

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В этом году посевная площадь в Подмосковье увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров (18%) заняты озимыми культурами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По оперативной сводке, в Подмосковье состояние 85 % озимых зерновых культур и 84 % озимого рапса оценивается как хорошее, 15 % и 16 % соответственно – как удовлетворительное. Продолжим контролировать погодные условия в течение марта, при необходимости в случае возможных заморозков будем осуществлять пересев», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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