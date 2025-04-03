В Минсельхозпроде рассказали о подготовке залежных земель к использованию

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С наступлением весны сельхозпроизводители Подмосковья традиционно активизируют работу по вовлечению залежных земель в сельскохозяйственный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Действующим законодательством предусмотрен специальный порядок по расчистке сельскохозяйственных земель от древесно-кустарниковой растительности, в рамках которого в первую очередь необходимо подготовить проект культуртехнической мелиорации, требования к которому утверждены Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Для начала работ необходимо разработать проект и согласовать его с уполномоченной организацией — ФГБУ «Управление "Спецмелиоводхоз"»,
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