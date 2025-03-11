Экспорт агропромышленной продукции Подмосковья вырос более чем на 50%

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За два месяца 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Московской области увеличился на 56% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Рост отмечен сразу по нескольким видам товаров.
Продукция из Московской области оставляется в более чем 80 стран, среди ключевых партнёров — Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан и Азербайджан.
Кроме того, по итогам 2024 года регион занял первое место в России по экспорту отдельных видов продовольствия в стоимостном выражении.
Так, из Подмосковья поступило 77% от общего объёма российского экспорта говядины, 70% — кисломолочных продуктов, 55% — сыров и творога, 44% — свинины, 33% — мяса птицы, 26% — напитков, 37% — охлаждённой рыбы и 24% — переработанных фруктов, овощей и орехов.
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«Подмосковье укрепляет роль агрохаба в Центральном федеральном округе. В этом году за 2 месяца увеличили отгрузки зерновых в стоимостном выражении в 8,5 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продукции масложировой отрасли — в 2,1 раз. Также вырос экспорт мяса более чем на 71%, молочной продукции — на 22,4%, рыбы и морепродуктов — на 2,4%», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Продукция из Московской области оставляется в более чем 80 стран, среди ключевых партнёров — Беларусь, Казахстан, Китай, Узбекистан и Азербайджан.
Кроме того, по итогам 2024 года регион занял первое место в России по экспорту отдельных видов продовольствия в стоимостном выражении.
Так, из Подмосковья поступило 77% от общего объёма российского экспорта говядины, 70% — кисломолочных продуктов, 55% — сыров и творога, 44% — свинины, 33% — мяса птицы, 26% — напитков, 37% — охлаждённой рыбы и 24% — переработанных фруктов, овощей и орехов.
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Дайана Хусинова