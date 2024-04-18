На форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» презентуют обновлённую Единую информсистему в сфере закупок

Фото: пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»
XIX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» будет проходить 15-17 мая на территории инновационного центра «Сколково», в рамках мероприятия запланирована презентация обновлённой Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает пресс-служба форума.
«На форуме будут презентованы новые цифровые решения Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Специалисты узнают, какие изменения их ждут и смогут оперативно подготовиться к ним в работе», — говорится в сообщении.Участникам форума расскажут об основных мерах поддержки российской промышленности.
«Мы представим на выставке эксклюзивный выставочный стенд, на котором участники форума смогут ознакомиться с презентацией ключевых механизмов поддержки промышленности и передовыми разработками наших компаний, востребованных госсектором», — цитируются в сообщении слова первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.В работе форума примут участие представители 89 российских регионов. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.
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