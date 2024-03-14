Лауреат конкурса «Учитель года» выступил на форум-концерте «Единство народа»

Фото: пресс-служба МОРО ЕР
В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске перед участниками форума выступил учитель Павел Красновид. Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Красновид поделился с собравшимися, что залог уверенного будущего детей и молодёжи – это качественное образование и воспитание. Педагог напомнил, что в России стартует новый национальный проект «Молодёжь России», который позволит юным россиянам развивать свою личность во всех направлениях.
Он также подчеркнул важность и необходимость проведения в учебных заведениях региона мероприятий по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей.
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«Сегодня происходят позитивные изменения в системе образования и воспитания как в России, так и в Подмосковье. Каждый год в нашем регионе открываются десятки новых школ и детсадов, десятки проходят капитальный ремонт. Президент в своем послании Федеральному Собранию сказал, что эта программа будет продолжена, как и переоборудование, переоснащение вузов, поддержка педагогических работников. Образование и воспитание наших детей — это залог успешного будущего», — отметил преподаватель.
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Мария Федоровцева