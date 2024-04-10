Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
XVI форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь» состоится в Суздале в октябре текущего года, принять в нём участие приглашают всех россиян, включая жителей Московской области.
«В рамках форума-фестиваля будет проводиться множество различных деловых и культурных мероприятий, посвящённым культурным и национальным традициям русской семьи. В частности, запланированы семинары, брифинги, научно-практическая конференция, а также презентации организаций в рамках конкурса на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках форума-фестиваля проведут благотворительный марафон, объединяющий спорт и творчество.
На фестиваль -форум приглашаются семейные династии, творческие коллективы, патриотические организации и пр.
Форум-фестиваль будет проходить с 25 по 28 октября, ожидается, что в нём примет участие свыше полутора тысяч человек.
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